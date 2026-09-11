SUA ridică blocajul vizelor pentru două țări est-europene. România rămâne tot în afara programului

Administrația de la Washington a reluat procesarea cererilor pentru vize de imigrare din Polonia și Ungaria, în timp ce pentru alte regiuni suspendarea temporară a acestor proceduri rămâne în vigoare.
Decizia de a acorda prioritate solicitanților din cele două țări europene ar fi venit direct de la Casa Albă, potrivit unor surse citate de Reuters. Motivul pentru care Polonia și Ungaria au primit un tratament diferit nu a fost clarificat imediat.
Polonia și Ungaria primesc prioritate la vizele americane
Reluarea procesării pentru cele două țări are loc în contextul unei politici americane care a restrâns semnificativ atât imigrația ilegală, cât și migrația legală.
Sursele citate de Reuters au precizat că directiva privind acordarea priorității vizelor de imigrare pentru Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă.
O posibilă explicație este legată de relațiile politice apropiate pe care Donald Trump le are cu liderii din cele două state. Președintele american are relații bune cu președintele polonez Karol Nawrocki, dar și cu fostul premier ungar Viktor Orban, potrivit TVP World.
Legătura cu cazul fostului ministru polonez
Relațiile dintre Washington și Varșovia au fost menționate și în contextul unui caz prezentat anterior de Reuters.
În luna mai, agenția relata că adjunctul secretarului de stat al SUA, Christopher Landau, le-a cerut unor oficiali de rang înalt din Departamentul de Stat să faciliteze obținerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez urmărit penal.
Fostul oficial se refugiase în Ungaria pentru a scăpa de acuzațiile de corupție.
Trump a înăsprit și regulile pentru migrația legală
Politica administrației Trump nu s-a limitat la combaterea imigrației ilegale. În cel de-al doilea mandat al său, Casa Albă a adoptat și măsuri ample pentru limitarea migrației legale către Statele Unite.
SUA au introdus interdicții de călătorie pentru zeci de țări și au impus taxe noi și costisitoare pentru anumite categorii de vize de muncă.
În plus, solicitanții trebuie să treacă prin verificări ale istoricului lor de pe rețelele de socializare.
În ianuarie, Departamentul de Stat a anunțat suspendarea temporară a procesării vizelor de imigrare în 75 de țări. Aceste vize permit beneficiarilor să se stabilească permanent în Statele Unite.
Autoritățile americane au justificat măsura prin faptul că solicitanții din țările respective prezentau un „risc ridicat de a deveni o povară pentru asistența socială publică”.
România a fost scoasă din Visa Waiver
În cazul României, situația este diferită. Țara noastră a fost exclusă definitiv din Programul Visa Waiver în mai 2025, după ce Statele Unite au anulat desemnarea României drept țară participantă la VWP.
Decizia Washingtonului a fost anunțată cu două zile înainte de primul tur al noilor alegeri prezidențiale.
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a explicat atunci că măsura a fost luată după o revizuire a desemnării României.
Ce a transmis Departamentul pentru Securitate Internă
În comunicarea publicată pe 2 mai 2025, DHS a explicat motivele pentru care România a fost scoasă din program.
„Astăzi, Departamentul pentru Securitate Internă, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în Programul de renunțare la vize (VWP).
În ciuda preocupărilor legate de securitate, administrația Biden a desemnat România drept țară VWP pe 9 ianuarie 2025. Pe 25 martie 2025, DHS a întrerupt implementarea VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Revizuirea respectivă s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această Administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România ar putea fi reexaminată pentru desemnarea VWP în viitor, dacă îndeplinește criteriile legale de eligibilitate“.
Astfel, în timp ce Polonia și Ungaria beneficiază acum de reluarea procesării vizelor de imigrare, România rămâne în afara Programului Visa Waiver după decizia luată de administrația americană în 2025.