SUA ridică blocajul vizelor pentru două țări est-europene. România rămâne tot în afara programului

Publicat 11 sept. 2026, 18:29 Actualizat 11 sept. 2026, 18:37 Sursă TVP World

Administrația de la Washington a reluat procesarea cererilor pentru vize de imigrare din Polonia și Ungaria, în timp ce pentru alte regiuni suspendarea temporară a acestor proceduri rămâne în vigoare.

Distribuie articolul