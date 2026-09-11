SUA comemorează 25 de ani de la tragedia din 11 septembrie. Donald Trump a ținut un discurs la Pentagon

La 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, familiile celor aproape 3.000 de oameni care și-au pierdut viața s-au reunit vineri la Ground Zero, în New York, pentru ceremoniile dedicate comemorării victimelor. Rudele celor dispăruți au început să citească solemn numele celor care au murit în atacurile asupra Statelor Unite, într-o atmosferă marcată de emoție și de măsuri speciale de securitate.
Ceremoniile din zona în care s-au aflat turnurile gemene ale World Trade Center au avut loc în prezența vicepreședintelui JD Vance și a patru foști președinți americani. Donald Trump nu a participat la evenimentul de la Ground Zero, însă a fost prezent la Pentagon, o altă țintă a atacurilor din 11 septembrie 2001, și a susținut un discurs.
”Astăzi, reînnoim jurământul sacru pe care l-am făcut pentru prima dată în numele lor, în urmă cu un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm și astăzi. Nu avem de ales. Nu poate exista decât victorie”, a declarat președintele SUA la ceremonia organizată la Pentagon.
Familiile victimelor au revenit la Ground Zero
Rudele persoanelor ucise în atacurile teroriste s-au adunat vineri în sudul Manhattanului, la Ground Zero, locul devenit simbolul tragediei care a schimbat Statele Unite și lumea în urmă cu un sfert de secol.
Circulația în cartierul din sudul Manhattanului a fost oprită cu această ocazie, pentru ca ceremonia comemorativă să se poată desfășura în condiții speciale.
În locul celor două turnuri distruse au fost construite două bazine imense, iar pe marginile acestora, care alcătuiesc memorialul, au fost așezate flori și steaguri americane. Numele victimelor sunt gravate în cadrul memorialului.
Momentul central al ceremoniei este citirea solemnă a numelor celor care au murit în atacurile din 11 septembrie 2001.
Aproape 3.000 de oameni au fost uciși în atacurile din 2001
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au fost comise de combatanți ai organizației Al-Qaida, care au deturnat mai multe avioane de pasageri.
Două dintre avioanele deturnate au fost îndreptate către turnurile World Trade Center din New York. Un alt avion a fost direcționat către Pentagon, sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite.
În urma atacurilor au murit aproximativ 3.000 de persoane.
La un sfert de secol de la tragedie, ceremonia de la Ground Zero readuce în prim-plan numele victimelor și familiile care au rămas să le comemoreze în fiecare an.
Pentru cei care au pierdut persoane apropiate în atacuri, aniversarea de 25 de ani are o încărcătură aparte.
„În fiecare an, este o perioadă foarte dificilă pentru noi, anul acesta cu atât mai mult pentru că se împlinesc 25 de ani”, a declarat pentru AFP John Fila, un pompier, vorbind la câteva sute de metri distanță în cadrul unei alte ceremonii din Manhattan.
Patru foști președinți americani sunt prezenți
La Ground Zero se află vicepreședintele JD Vance, alături de patru foști șefi de stat americani.
La ceremonia de comemorare participă democrații Joe Biden, Barack Obama și Bill Clinton, precum și republicanul George W. Bush.
George W. Bush era președintele Statelor Unite în momentul producerii atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.
Prezența celor patru foști președinți subliniază amploarea evenimentului comemorativ organizat la 25 de ani de la atacurile care au provocat moartea a aproape 3.000 de oameni.
Un clopot va marca momentele-cheie ale tragediei
Ceremonia de la Ground Zero include și un moment simbolic dedicat etapelor esențiale ale atacurilor din urmă cu 25 de ani.
Un clopot va suna de șapte ori pentru a marca momentele-cheie ale evenimentelor din 11 septembrie 2001.
În același timp, la memorialul ridicat pe locul fostelor turnuri World Trade Center, numele victimelor rămân gravate în jurul celor două bazine construite acolo unde se aflau clădirile distruse.
Zohran Mamdani, prezent la ceremoniile din New York
Printre oficialii care au participat la ceremonia de la Ground Zero s-a numărat și Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, membru al Partidului Democrat și primul primar al orașului New York care a depus jurământul folosind un Coran.
Prezența sa la ceremoniile dedicate victimelor atacurilor din 11 septembrie a fost criticată de unii conservatori.
Mamdani este membru al micului partid Socialiștii Democrați ai Americii (DSA), fiind totodată un activist convins al cauzei palestiniene și un critic extrem de dur al Israelului.
Participarea sa la evenimentele comemorative are loc într-un context în care atacurile din 11 septembrie și urmările lor continuă să genereze dezbateri privind relațiile dintre comunitățile musulmane și autoritățile americane.
Supravegherea comunităților musulmane s-a intensificat după atacuri
După atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, acțiunile îndreptate împotriva musulmanilor au crescut în intensitate în New York, dar și în alte zone ale Statelor Unite.
Poliția americană a intensificat, de asemenea, supravegherea comunităților musulmane, măsurile fiind prezentate în cadrul eforturilor de combatere a islamismului.
Un program destinat supravegherii comunităților musulmane a fost ulterior abandonat.
La 25 de ani de la atacuri, aceste consecințe continuă să facă parte din istoria perioadei care a urmat tragediei din 11 septembrie.
Numărul celor afectați medical depășește victimele atacurilor
Atacurile din 11 septembrie au provocat victime nu doar în momentul producerii lor. Problemele medicale dezvoltate ulterior de persoane expuse consecințelor atacurilor au dus la un număr foarte mare de decese și cazuri de boală.
Guvernul american a anunțat că numărul persoanelor care au murit din cauza problemelor medicale asociate atacurilor a depășit deja cu mult numărul oamenilor uciși în atacurile teroriste propriu-zise.
Până în prezent, Centrul american pentru prevenirea și controlul bolilor (USCDC) a înregistrat peste 57.000 de cazuri de cancer legate de atacurile din 11 septembrie.
Astfel, bilanțul uman al tragediei continuă să se extindă la un sfert de secol după ziua în care Statele Unite au fost lovite de atacurile teroriste coordonate ale organizației Al-Qaida.