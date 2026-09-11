SUA comemorează 25 de ani de la tragedia din 11 septembrie. Donald Trump a ținut un discurs la Pentagon

Publicat 11 sept. 2026, 17:17 Actualizat 11 sept. 2026, 18:19 Sursă Agerpres

La 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, familiile celor aproape 3.000 de oameni care și-au pierdut viața s-au reunit vineri la Ground Zero, în New York, pentru ceremoniile dedicate comemorării victimelor. Rudele celor dispăruți au început să citească solemn numele celor care au murit în atacurile asupra Statelor Unite, într-o atmosferă marcată de emoție și de măsuri speciale de securitate.

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