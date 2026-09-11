AfD îl dă în judecată pe Friedrich Merz pentru că a spus că termenul „remigrare”, folosit de partid, înseamnă de fapt „epurare etnică”

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) a anunțat că depune o plângere împotriva cancelarului Friedrich Merz, după declarațiile acestuia despre conceptul de „remigrare”. Formațiunea îl acuză pe șeful Guvernului german că a asociat politica promovată de extrema dreaptă cu ideea de „epurare etnică”.
Conflictul dintre cancelarul german și AfD a izbucnit după o dezbatere în Bundestag, unde Merz a criticat direct folosirea termenului „remigrație”. Afirmațiile sale au provocat o reacție imediată din partea reprezentanților partidului, care susțin că declarațiile sunt suficient de grave pentru a constitui „injurii defăimătoare” și au anunțat că vor sesiza justiția.
AfD îl acuză pe Merz de „injurii defăimătoare”
Stephan Brandner, reprezentant al grupului parlamentar al AfD, a anunțat plângerea într-o înregistrare video publicată în noaptea de joi spre vineri pe X. Acesta a susținut că declarațiile lui Friedrich Merz sunt „condamnabile penal” și „total inacceptabile”, scrie Die Welt.
Reprezentantul AfD a precizat că sesizarea vizează declarațiile pe care cancelarul le-a făcut în timpul dezbaterii parlamentare și pe care formațiunea de extremă dreapta le consideră defăimătoare.
Disputa are loc într-un context în care AfD încearcă să își consolideze poziția în politica germană, iar tema imigrației reprezintă una dintre principalele direcții ale discursului partidului.
Ce a spus Friedrich Merz despre „remigrație”
Cancelarul german a lansat atacul la adresa AfD miercuri, în Bundestag, după ce partidul obținuse un rezultat foarte puternic în alegerile regionale din Saxonia Anhalt.
Friedrich Merz a asociat termenul „remigrație”, utilizat de extrema dreaptă pentru a-și defini politica privind expulzarea în masă a străinilor, cu ideea de „epurare etnică”.
„Cuvântul remigrație nu este altceva decât sinonimul unei epurări etnice, în funcție de origine și culoarea pielii”, a acuzat Friedrich Merz într-o dezbatere în Bundestag, huiduit de aleșii din AfD.
Declarația cancelarului a devenit astfel punctul central al conflictului juridic anunțat de partidul de extremă dreapta.
Imunitatea parlamentarilor are o excepție
În mod normal, deputații din Bundestag beneficiază de imunitate parlamentară. Această protecție are rolul de a garanta independența Camerei inferioare a Parlamentului german și de a le permite parlamentarilor să își exercite mandatul fără presiuni din partea justiției sau a Executivului.
Există însă o excepție prevăzută în acest cadru în cazul insultelor defăimătoare.
Această excepție reprezintă singurul motiv pentru care deputații, inclusiv cancelarul Friedrich Merz, pot fi urmăriți în legătură cu declarații făcute în hemiciclu.
AfD își bazează plângerea tocmai pe această posibilitate prevăzută de legislația germană, considerând că afirmațiile lui Merz depășesc limitele criticii politice și pot intra în sfera injuriilor defăimătoare.
AfD a obținut aproape 44% în Saxonia Anhalt
Conflictul dintre Friedrich Merz și AfD a izbucnit la scurt timp după un rezultat electoral important pentru formațiunea de extremă dreapta.
Duminică, AfD, descris ca partid prorus și antimigranți, a obținut aproape 44% dintre voturile exprimate în alegerile regionale din Saxonia Anhalt.
Formațiunea a devansat cu o diferență considerabilă Partidul Uniunea Creștin Democrată (CDU, conservatori), condus de Merz și de președintele în exercițiu. CDU a fost creditat cu 17% dintre voturile exprimate.
Rezultatul a reprezentat un moment important pentru AfD și a intensificat confruntarea politică pe tema imigrației, una dintre principalele teme prin care partidul încearcă să atragă electorat.
Alice Weidel a atacat politica privind imigrația
Friedrich Merz a reacționat miercuri, încercând să recâștige teren în fața AfD după rezultatul electoral din Saxonia Anhalt.
Cancelarul a lansat acuzația privind „epurarea etnică” după un discurs agresiv susținut de Alice Weidel, copreședinta AfD.
Lidera formațiunii și-a exprimat regretul că germanii trebuie „să trăiască zilnic consecințele imigrației în masă”.
Discursul lui Weidel și replica lui Merz au amplificat confruntarea dintre CDU și AfD în jurul politicii privind imigrația și a termenului „remigrație”, utilizat de extrema dreaptă pentru a-și descrie politica de expulzare în masă a străinilor.
Justiția germană a sancționat deja injurii la adresa lui Merz
În Germania, limita dintre critica politică și insulta care poate atrage răspunderea penală a fost stabilită și prin decizii ale justiției.
În cazuri anterioare, instanțele au condamnat doi cetățeni obișnuiți pentru injurii scrise pe rețelele de socializare la adresa lui Friedrich Merz sau a fostului vicecancelar ecologist Robert Habeck.
Aceste cazuri sunt relevante în disputa actuală deoarece demonstrează că anumite declarații publice la adresa politicienilor pot depăși, în Germania, granița libertății de exprimare și pot ajunge în atenția justiției.
Plângerea anunțată de AfD împotriva lui Friedrich Merz se înscrie astfel într-o dispută mai largă privind limitele criticii politice și ale exprimării publice în Germania.