AfD îl dă în judecată pe Friedrich Merz pentru că a spus că termenul „remigrare”, folosit de partid, înseamnă de fapt „epurare etnică”

Publicat 11 sept. 2026, 16:41 Sursă Die Welt

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) a anunțat că depune o plângere împotriva cancelarului Friedrich Merz, după declarațiile acestuia despre conceptul de „remigrare”. Formațiunea îl acuză pe șeful Guvernului german că a asociat politica promovată de extrema dreaptă cu ideea de „epurare etnică”.

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