Soția lui Nicolás Maduro a cerut să fie plasată în arest la domiciliu. Cilia Flores invocă probleme cu inima

Publicat 11 sept. 2026, 12:46 Actualizat 11 sept. 2026, 12:59

Fosta primă-doamnă a Venezuelei, Cilia Flores de Maduro (69 de ani), a cerut să fie eliberată din închisoare, invocând motive de sănătate. Avocații săi au solicitat, joi, instanței să îi permită lui Flores să aștepte procesul în arest la domiciliu, în Manhattan.

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