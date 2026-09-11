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Soția lui Nicolás Maduro a cerut să fie plasată în arest la domiciliu. Cilia Flores invocă probleme cu inima

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores /Profimedia

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores /Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 12:46
Actualizat11 sept. 2026, 12:59

Fosta primă-doamnă a Venezuelei, Cilia Flores de Maduro (69 de ani), a cerut să fie eliberată din închisoare, invocând motive de sănătate. Avocații săi au solicitat, joi, instanței să îi permită lui Flores să aștepte procesul în arest la domiciliu, în Manhattan.

Potrivit acestora, starea de sănătate a fostei prime-doamne a Venezuelei s-ar fi deteriorat după operațiunea militară americană din 3 ianuarie, din Caracas, informează NBC News. Operațiunea a dus la capturarea ei și a soțului său, fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro și încarcerarea lor la New York.

„Înainte de invazia militară a Statelor Unite în Venezuela, doamna Flores de Maduro era sănătoasă fizic și nu lua medicamente în mod curent, în afară de o injecție lunară pentru controlul prolapsului de valvă mitrală”, se arată în documentul juridic.

„Acum i se prescriu patru medicamente, ține nitroglicerină lângă ea în cazul unui posibil infarct”, se mai precizează în aceeași cerere depusă de echipa juridică.

Flores ar fi suferit un infarct minor

După consultarea unor experți medicali externi, avocații lui Flores au declarat că ei cred că aceasta ar fi putut suferi un infarct minor pe 29 iulie, în timp ce se afla în custodia SUA.

În document, se admite că Flores „a primit îngrijiri excelente” din partea profesioniștilor medicali. Totodată, se menționează că „un centru de detenție nu oferă condițiile necesare pentru o astfel de recuperare”.

Medicii au recomandat ca Flores să fie supusă unei proceduri cardiace, care ar putea conduce la operații suplimentare pe inimă.

Fostul şef de stat venezuelean Nicolas Maduro (63 de ani), şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi de autoritățile americane în cadrul unei operaţiuni speciale, care s-a desfășurat pe pe 3 ianuarie, la Caracas.

Amândoi au pledat nevinovat la acuzațiile de participare la o conspirație pentru traficarea cocainei în SUA.

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