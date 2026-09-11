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Extern· 2 min citire
Soția lui Nicolás Maduro a cerut să fie plasată în arest la domiciliu. Cilia Flores invocă probleme cu inima
Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores /Profimedia
Publicat11 sept. 2026, 12:46
Actualizat11 sept. 2026, 12:59
Fosta primă-doamnă a Venezuelei, Cilia Flores de Maduro (69 de ani), a cerut să fie eliberată din închisoare, invocând motive de sănătate. Avocații săi au solicitat, joi, instanței să îi permită lui Flores să aștepte procesul în arest la domiciliu, în Manhattan.
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