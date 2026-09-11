Celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana este scoasă la licitație. Suma uriașă estimată

Celebra „rochie a răzbunării”, purtată de Prințesa Diana în seara în care Charles și-a recunoscut infidelitatea, va fi scoasă la licitație pentru prima dată în aproape trei decenii.
Celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana va fi scoasă la vânzare pentru prima dată în aproape trei decenii. Creația semnată de designerul grec Christina Stambolian este estimată la o sumă cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari, iar licitația va avea loc pe 9 decembrie, la New York.
Rochia neagră, mulată și cu umerii goi, a devenit una dintre cele mai cunoscute ținute ale Dianei după apariția sa din 29 iunie 1994, la o petrecere organizată la Serpentine Gallery din Londra.
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Povestea „rochiei răzbunării” purtate de Prințesa Diana
Diana a îmbrăcat rochia chiar în ziua în care soțul său de atunci, actualul rege Charles al III-lea, a recunoscut într-un documentar că îi fusese infidel. Emisiunea a fost urmărită de 13 milioane de telespectatori din Marea Britanie, însă apariția prințesei a atras imediat atenția publicului și a transformat ținuta într-un simbol al încrederii în sine.
Prințesa a asortat rochia din mătase cu pantofi negri cu toc, un plic negru, unghii de un roșu intens și un colier cu diamante și safir. Bijuteria fusese realizată dintr-o broșă veche primită la nuntă de la Regina Mamă, conform News.ro.
„Moda poate fi un limbaj atunci când cuvintele nu sunt suficiente sau pur și simplu nu-și mai găsesc locul. Prințesa Diana a înțeles acest lucru instinctiv”, a declarat Morgane Halimi, șefa departamentului de modă al casei de licitații.
În acea perioadă, membrii familiei regale purtau negru în principal la funeralii, iar croiala îndrăzneață încălca regulile vestimentare pe care Diana trebuia să le respecte. Rochia se afla de trei ani în garderoba sa, prințesa temându-se că ar fi „prea îndrăzneață”, înainte de a decide să o poarte în acea seară.
Rochia Prințesei Diana ar putea depăși estimarea licitației
Ținuta a mai fost vândută în iunie 1997, când Diana a scos la licitație 79 dintre rochiile sale pentru a strânge bani destinați organizațiilor care luptau împotriva cancerului de sân și SIDA. Ulterior, rochia a apărut la evenimente caritabile din Scoția și a fost expusă pentru ultima dată la Paisley Museum, în urmă cu aproape 30 de ani.
Prețul final ar putea depăși estimarea de 300.000 de dolari. În 2023, o rochie mai puțin cunoscută a Dianei a fost cumpărată pentru 604.800 de dolari, iar puloverul său supranumit „oaia neagră” a fost vândut în același an pentru mai mult de 1,1 milioane de dolari.
Alături de rochie va fi oferit și un exemplar rar al catalogului licitației din 1997, care poartă semnăturile Prințesei Diana și creatoarei Christina Stambolian. Catalogul îl menționează pe Prințul William pentru ideea organizării vânzării.
Unde va fi expusă „rochia răzbunării”
Înaintea licitației de la New York, rochia va fi prezentată publicului în mai multe orașe. Prima expoziție va avea loc la Londra, în perioada 18-24 septembrie, urmată de cea din Hong Kong, programată între 1 și 15 octombrie.
Ținuta va ajunge apoi la Geneva, unde va putea fi văzută între 6 și 11 noiembrie, iar din 2 decembrie va fi expusă la New York. O parte din suma obținută în urma vânzării va fi donată organizației NHS Lothian Charity, care sprijină serviciile de sănătate.