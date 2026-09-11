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Trump, fără regrete după conflictul cu Iranul: „Aș face exact la fel”

Donald Trump spune că nu crede în conceptul de „regret”

Donald Trump spune că nu crede în conceptul de „regret”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 11:06
Actualizat11 sept. 2026, 11:10

Președintele american, Donald Trump, nu are păreri de rău legate de războiul cu Iranul. Liderul american susține că ar face la fel.

Donald Trump afirmă că, dacă ar avea posibilitatea să o ia de la capăt, ar proceda exact în același mod. Într-un interviu acordat Fox News, Trump, citat de Times of Israel, a declarat că nu crede în conceptul de „regret”.

„Nu cred în cuvântul «regret»”, a spus președintele american.

El a adăugat că, deși este posibil ca uneori să-și pună anumite întrebări, ar lua aceleași decizii dacă ar avea din nou ocazia.

„Dacă ar trebui să o fac din nou, aș face exact ceea ce am făcut. Am eliminat capacitatea lor nucleară”, a afirmat Trump.

„Nu cred că sunt demoralizați”

Președintele american respinge, totodată, sugestiile potrivit cărora unii dintre susținătorii săi ar fi fost nemulțumiți sau demoralizați de conflict.

„Nu cred că sunt demoralizați. Cred că sunt foarte mândri de faptul că nu las Iranul să aibă o armă nucleară”, a declarat Trump.

Trump și-a reiterat și afirmația potrivit căreia războiul se va încheia imediat după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, dacă nu se va încheia mai devreme.

 

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