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Extern· 1 min citire
Trump, fără regrete după conflictul cu Iranul: „Aș face exact la fel”
Donald Trump spune că nu crede în conceptul de „regret”
Publicat11 sept. 2026, 11:06
Actualizat11 sept. 2026, 11:10
Președintele american, Donald Trump, nu are păreri de rău legate de războiul cu Iranul. Liderul american susține că ar face la fel.
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