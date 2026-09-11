Atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Cinci morți și 67 de răniți, inclusiv copii - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 08:32

Cinci persoane au fost ucise și alte 67 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk, potrivit autorităților ucrainene. Printre răniți se află opt copii, iar atacul a avut loc în plină zi, când zona era aglomerată.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre razboi