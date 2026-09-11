Atac rusesc asupra unui centru comercial din Ucraina. Cinci morți și 67 de răniți, inclusiv copii - VIDEO

Cinci persoane au fost ucise și alte 67 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit un centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk, potrivit autorităților ucrainene. Printre răniți se află opt copii, iar atacul a avut loc în plină zi, când zona era aglomerată.
Cinci persoane au fost ucise, iar alte 67 au fost rănite după ce o dronă rusească a lovit joi un centru comercial din Pavlohrad, oraș din regiunea Dnipropetrovsk, potrivit autorităților ucrainene. Printre persoanele rănite se află și opt copii, a anunțat guvernatorul regiunii, Oleksandr Hanja.
Atac rusesc în centrul unui oraș din Ucraina. Zeci de oameni au fost loviți într-o zonă comercială aglomerată
Magazine și mai multe vehicule au fost lovite în timpul atacului, care s-a produs în plină zi, „când străzile erau pline de oameni”, potrivit ministrului ucrainean de Interne, Ivan Vîhivski. Imaginile publicate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina arată pompieri intervenind pentru stingerea vehiculelor cuprinse de flăcări, în timp ce nori groși de fum se ridică deasupra unei străzi din Pavlohrad.
Ce a transmis Volodimir Zelenski după atacul din Pavlohrad?
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor uciși și a acuzat Rusia că a folosit drone împotriva unor oameni aflați în apropierea centrelor comerciale, conform BBC.
„Rușii au folosit drone pentru a ucide oameni care pur și simplu se aflau în apropierea unor centre comerciale”, a declarat Zelenski.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat atacul drept o „tactică de constrângere”. Potrivit acestuia, Rusia ar considera că atacurile repetate asupra civililor pot epuiza populația ucraineană și pot determina Kievul să facă concesii.
Ce alte centre comerciale din Ucraina au fost atacate?
Atacul de la Pavlohrad are loc după alte lovituri asupra unor zone comerciale din Ucraina. Potrivit presei ucrainene, centre comerciale din Zaporojie și Sumî au fost vizate de atacuri aeriene rusești la începutul acestei săptămâni.
La Sumî, un atac rusesc cu drone asupra unui centru comercial s-a soldat miercuri cu doi morți și 20 de răniți, potrivit autorităților ucrainene. Joi, bombardamentele rusești asupra orașului ar fi rănit alte opt persoane, între care trei copii.
La Zaporojie, un centru comercial a fost aproape complet distrus luni. Proprietarii au anunțat că imobilul era închis în momentul atacului, astfel că nu au fost raportate victime.
Câte victime au fost raportate în atacurile anterioare?
Unul dintre cele mai sângeroase atacuri asupra unui centru comercial a avut loc luna trecută, în orașul Krîvîi Rih. Autoritățile ucrainene susțin că dronele rusești au ucis cel puțin 16 persoane și au rănit alte 130.
Pavlohrad, un important centru logistic situat în apropierea orașului Dnipro, a mai fost vizat de atacuri. Luna trecută, două persoane au fost ucise într-un atac asupra unor depozite din oraș.
Și centre comerciale din zonele Ucrainei aflate sub controlul Rusiei au fost atacate. Luni, o dronă ucraineană ar fi lovit un centru comercial din orașul-port Mariupol, în regiunea Donețk, iar luna trecută a fost raportat un alt atac asupra orașului Donețk.
Ce atacuri ucrainene a raportat Rusia?
În paralel, autoritățile ruse au raportat mai multe atacuri ucrainene asupra unor ținte de pe teritoriul controlat de Rusia. În noaptea de miercuri spre joi, mai multe drone maritime ucrainene ar fi atacat zona de coastă a orașului-stațiune Soci, potrivit oficialilor ruși. În urma atacului, 28 de persoane ar fi fost rănite, între care doi copii.
Joi, oficialii ruși au anunțat că un atac ucrainean cu drone asupra orașului Novi Oskol, din regiunea Belgorod, a ucis o persoană și a rănit alte șase. Totodată, autoritățile ruse au susținut că un atac ucrainean asupra unei mașini, în regiunea Zaporojie aflată sub controlul Rusiei, a ucis miercuri o fată de 15 ani. Un copil de șase ani și două femei ar fi fost răniți.
Un alt atac asupra unui camion civil, în aceeași regiune, s-ar fi soldat cu moartea unui bărbat.
Ce rezultate au avut ultimele eforturi de pace?
Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă de mai bine de patru ani și jumătate. Un nou efort diplomatic inițiat de emisarii președintelui american Donald Trump în weekend pare să fi produs puține rezultate concrete.
Reprezentanții Statelor Unite au purtat discuții la Moscova cu Vladimir Putin și la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În ciuda acestor demersuri diplomatice, atacurile continuă, iar cele mai recente lovituri au provocat noi victime și distrugeri.