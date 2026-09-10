Ryanair contestă relatarea despre pasagerul aspirat prin geam. Ce spune compania după incident

Ryanair anunță că va contesta afirmațiile potrivit cărora un pasager ar fi ajuns parțial în afara aeronavei după ce un geam s-a spart în timpul unui zbor dintre Grecia și Germania. Incidentul, produs în iulie pe ruta Salonic–Memmingen, este investigat de National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite.
Pasagerul rănit este Ljubisa Karović, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani. Acesta se afla lângă geam în avionul Boeing 737-800 care efectua zborul FR1879, pe 10 iulie, când aeronava a fost nevoită să se întoarcă de urgență la Salonic.
Datele preliminare ale NTSB arată că incidentul a început la scurt timp după decolare, în timpul urcării. O pală a ventilatorului motorului din partea dreaptă s-a desprins, iar fragmentele au avariat fuselajul și au lovit geamul aflat în apropierea locului ocupat de Karović. În urma spargerii geamului s-a produs o depresurizare rapidă a cabinei.
Michael O’Leary: „A fost tras spre geam, nu prin geam”
Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat joi, după adunarea generală anuală a companiei de la Dublin, că operatorul aerian nu neagă gravitatea situației, însă contestă versiunea potrivit căreia o parte din corpul pasagerului ar fi ajuns în exteriorul aeronavei.
„A fost cu siguranță tras spre geam, în circumstanțe dramatice, dar nu a ieșit prin geam”, a spus O’Leary. Șeful Ryanair a susținut că pasagerul avea centura de siguranță fixată și că, după încheierea investigației, compania va combate oficial acuzațiile conform cărora acesta ar fi avut capul, fața sau alte părți ale corpului în afara avionului.
O’Leary a precizat că Ryanair nu încearcă să diminueze impactul incidentului asupra pasagerului, dar insistă că trebuie așteptate concluziile finale ale anchetei americane.
„Trebuie să așteptăm raportul NTSB”, a transmis el, adăugând că investigația îi implică pe Boeing, Ryanair și GE, producătorul motorului. Atenția anchetatorilor este concentrată în special asupra modului în care avaria motorului a permis fragmentelor să lovească structura avionului.
Ce susține pasagerul rănit
O versiune diferită a fost prezentată de Ljubisa Karović și de soția sa, Svetlana. Aceștia au declarat anterior că bărbatul ar fi fost tras spre deschiderea produsă în geam în urma pierderii presiunii din cabină și că alți pasageri au intervenit pentru a-l menține în aeronavă.
Karović a spus că centura de siguranță ar fi avut un rol decisiv, împiedicându-l să fie proiectat complet spre exterior. Soția sa a relatat că un pasager ar fi încercat să obtureze geamul, inițial cu o geantă, care ar fi fost aspirată, apoi cu o valiză. Afirmațiile privind reacția echipajului nu au fost validate de raportul preliminar al anchetatorilor americani.
NTSB a confirmat, însă, că un pasager a suferit răni grave după avaria geamului. Karović a avut leziuni în zona gâtului și a umerilor, iar aeronava a revenit la Salonic, unde a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital.
Ce urmează în anchetă
Raportul publicat până acum de NTSB este unul preliminar și nu stabilește încă responsabilități sau cauza tehnică exactă a cedării paletei ventilatorului. Ancheta va analiza atât defecțiunea motorului, cât și traseul fragmentelor care au deteriorat avionul și au spart geamul cabinei.
Disputa dintre compania aeriană și pasager se referă, în principal, la amploarea efectului produs de depresurizare asupra acestuia. Ryanair admite că bărbatul a fost tras violent spre geamul spart, dar respinge ideea că ar fi fost parțial în exteriorul aeronavei.