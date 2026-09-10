Ryanair contestă relatarea despre pasagerul aspirat prin geam. Ce spune compania după incident

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 22:03

Ryanair anunță că va contesta afirmațiile potrivit cărora un pasager ar fi ajuns parțial în afara aeronavei după ce un geam s-a spart în timpul unui zbor dintre Grecia și Germania. Incidentul, produs în iulie pe ruta Salonic–Memmingen, este investigat de National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite.

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