Soluția la care recurge o țară europeană, după rezultate sub medie la testele PISA. Ce se întâmplă în școli

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 18:31

Guvernul danez pregătește o măsură radicală în școli și licee, după ce rezultatele elevilor la testele internaționale PISA au coborât sub media europeană. Premierul Mette Frederiksen a anunțat joi că autoritățile vor să interzică telefoanele mobile în unitățile de învățământ, atât în timpul orelor, cât și în pauze.

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