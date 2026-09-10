Soluția la care recurge o țară europeană, după rezultate sub medie la testele PISA. Ce se întâmplă în școli

Guvernul danez pregătește o măsură radicală în școli și licee, după ce rezultatele elevilor la testele internaționale PISA au coborât sub media europeană. Premierul Mette Frederiksen a anunțat joi că autoritățile vor să interzică telefoanele mobile în unitățile de învățământ, atât în timpul orelor, cât și în pauze.
Decizia vine în același timp cu planul guvernului de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copiii cu vârsta sub 15 ani.
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli și în pauze
„Acest guvern propune o interzicere totală a telefoanelor mobile”, a declarat Mette Frederiksen în cadrul unei conferințe de presă. Măsura ar urma să se aplice atât în sălile de clasă, cât și în timpul recreațiilor.
Guvernul danez consideră că limitarea accesului elevilor la telefoane poate contribui la reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și la schimbarea modului în care copiii și adolescenții interacționează în mediul școlar.
Anunțul premierului a fost făcut după publicarea celor mai recente rezultate PISA, prezentate marți. Studiul este realizat o dată la trei ani de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și este folosit la nivel internațional pentru evaluarea performanței sistemelor de educație.
Elevii danezi au obținut un scor de 478 de puncte, în timp ce media europeană a fost de 482 de puncte.
Rezultatele au fost întâmpinate cu îngrijorare de autoritățile daneze, în condițiile în care performanțele elevilor au scăzut puternic în clasamentul internațional PISA.
Ministrul educației, Magnus Heunicke, a reacționat după publicarea studiului și a atras atenția asupra nivelului atins de elevii danezi la cele trei domenii evaluate.
„Rezultatele la citit, la matematică şi la ştiinţe sunt cele mai slabe măsurate vreodată”, a declarat ministrul educației.
Premierul leagă rezultatele de timpul petrecut în fața ecranelor
Mette Frederiksen consideră că există o legătură între rezultatele obținute de elevii danezi și gradul ridicat de utilizare a dispozitivelor digitale.
„Eu însămi sunt convinsă că rezultatele sunt strâns legate de faptul că, în Danemarca, avem unii dintre copiii cei mai conectaţi digital”, a afirmat șefa guvernului.
Premierul a criticat totodată timpul pe care copiii și tinerii îl petrec în fața ecranelor și responsabilitatea adulților pentru această situație.
„Noi, adulţii, le-am permis copiilor şi tinerilor să petreacă mult prea multe ore în faţa unui ecran”, a deplâns Mette Frederiksen.
Danemarca pregătea deja reguli pentru eliminarea telefoanelor
Ideea de a limita utilizarea telefoanelor mobile în școli nu este complet nouă pentru guvernul condus de Mette Frederiksen. Executivul anterior luase deja în calcul adoptarea unei legislații în acest sens.
Propunerea respectivă nu a mai ajuns însă să fie dezbătută în Parlament. Textul prevedea doar obligarea consiliilor școlilor să stabilească la nivel local propriile reguli privind eliminarea telefoanelor mobile din unitățile de învățământ.
Noua propunere anunțată de guvern merge mai departe și vizează o interdicție totală a telefoanelor mobile în școli și licee, inclusiv în timpul pauzelor.