Românii care pleacă în Italia, avertizați de MAE. Două zile de greve vor afecta traficul aerian

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 sept. 2026, 15:55

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia, după ce pentru 11 și 13 septembrie sunt anunțate greve la nivel național. Traficul aerian va fi perturbat, iar unele curse ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate.

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