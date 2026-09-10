Românii care pleacă în Italia, avertizați de MAE. Două zile de greve vor afecta traficul aerian

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia, după ce pentru 11 și 13 septembrie sunt anunțate greve la nivel național. Traficul aerian va fi perturbat, iar unele curse ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate.
Ministerul Afacerilor Externe a publicat o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia. Vineri, 11 septembrie, și duminică, 13 septembrie, între orele 00:00 și 23:59, vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian.
Grevă națională în Italia: MAE avertizează românii asupra perturbărilor majore din transportul aerian
În acest context, va fi afectată atât activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturile de pe întreg teritoriul Italiei. Sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.
Când vor avea loc grevele care afectează traficul aerian din Italia?
Grevele sunt anunțate pentru 11 septembrie și 13 septembrie, pe durata întregii zile, în intervalul 00:00 - 23:59. MAE îi avertizează pe cetățenii români care se află deja în Italia, tranzitează țara sau urmează să călătorească acolo că traficul aerian va fi perturbat în aceste perioade.
Activitatea personalului de zbor va fi afectată, la fel și serviciile de handling la sol din aeroporturi. Din acest motiv, pasagerii trebuie să ia în calcul posibilitatea unor întârzieri sau anulări ale curselor. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.
Ce numere de urgență au la dispoziție românii aflați în Italia?
Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție mai multe linii telefonice, în funcție de regiune:
Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;
Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;
Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;
Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134;
Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688;
Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;
Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.
Ce recomandă MAE românilor care călătoresc în Italia?
Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informațiilor privind grevele și a paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice românești. Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.