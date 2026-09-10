Româncă, ucisă în Irlanda. Bărbatul condamnat pentru crimă a pledat vinovat și într-un dosar privind terorismul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 16:20

Habib Shah Shamel, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, și-a recunoscut vinovăția într-o acuzație privind deținerea unor materiale care ar fi putut fi utile în pregătirea sau comiterea unui act terorist. Bărbatul fusese deja condamnat la închisoare pe viață după ce a recunoscut că a ucis-o pe Geila Ibram, o femeie originară din România, în vârstă de 27 de ani, în Limerick.

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