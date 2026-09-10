Româncă, ucisă în Irlanda. Bărbatul condamnat pentru crimă a pledat vinovat și într-un dosar privind terorismul

Habib Shah Shamel, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, și-a recunoscut vinovăția într-o acuzație privind deținerea unor materiale care ar fi putut fi utile în pregătirea sau comiterea unui act terorist. Bărbatul fusese deja condamnat la închisoare pe viață după ce a recunoscut că a ucis-o pe Geila Ibram, o femeie originară din România, în vârstă de 27 de ani, în Limerick.
Shamel și-a recunoscut vina pentru acuzația privind materialele teroriste
Habib Shah Shamel a fost adus marți în fața judecătorilor de la Belfast Crown Court. Pe numele său mai rămăsese o singură acuzație, după ce anterior negase fapta referitoare la deținerea unor materiale considerate susceptibile de a fi folositoare în pregătirea sau comiterea unui act de terorism, conform romani.co.uk.
La solicitarea avocatului său, Niall Hunt KC, inculpatul a fost reaudiat cu privire la această acuzație.
După ce acuzația i-a fost prezentată în instanță, Shamel, prin intermediul unui interpret de limbă farsi, a răspuns: „Vinovat”.
Procurorul principal David McDowell KC a precizat că recunoașterea vinovăției închide practic rechizitoriul, în condițiile în care Shamel își recunoscuse deja responsabilitatea pentru crimă.
Materialele se aflau pe un dispozitiv USB
Potrivit acuzației, la data de 6 aprilie 2023, Shamel ar fi deținut un document sau o înregistrare care conținea informații ce puteau fi utile unei persoane care pregătea sau comitea un act de terorism.
Materialele au fost identificate de anchetatori pe un dispozitiv USB, menționat în dosar sub denumirea „UD13”.
În urma recunoașterii vinovăției, instanța urmează să stabilească și pedeapsa pentru această faptă.
Geila Ibram a fost ucisă în Limerick
Cazul lui Shamel este legat și de uciderea Geilei Ibram, o femeie originară din România, în vârstă de 27 de ani.
Crima a avut loc în Limerick, în aprilie 2023. Shamel și-a recunoscut vinovăția pentru omor la 2 mai 2025.
În urma acestei recunoașteri, instanța i-a comunicat că pentru crimă va primi pedeapsa cu închisoarea pe viață.
Judecătorul a precizat însă că urmează să fie stabilită perioada minimă pe care condamnatul trebuie să o execute înainte ca o eventuală eliberare să poată fi luată în considerare.
Magistratul i-a atras atenția că, indiferent de durata minimă ce va fi stabilită, acesta va petrece „o perioadă foarte lungă” în spatele gratiilor.
A ajuns în Irlanda de Nord după uciderea româncei
După uciderea Geilei Ibram, Habib Shah Shamel a ajuns în Irlanda de Nord, unde a fost identificat și arestat de poliție.
Ulterior, cazul a ajuns în fața instanțelor din Belfast. Pe lângă procedurile referitoare la crima comisă în Limerick, anchetatorii au instrumentat și dosarul privind materialele despre care procurorii susțin că puteau fi utile în pregătirea sau comiterea unor acte teroriste.
Aceste materiale au fost descoperite în posesia lui Shamel, iar acuzația a fost analizată separat de condamnarea pentru omor.
Când va fi stabilită perioada minimă de detenție
Judecătorul Fowler a stabilit data de 6 noiembrie 2026 pentru audierea în cadrul căreia va fi stabilită perioada minimă de detenție aferentă condamnării pe viață pentru uciderea Geilei Ibram.
În cadrul aceleiași proceduri urmează să fie stabilită și sancțiunea pentru deținerea materialelor considerate susceptibile de a fi folositoare în pregătirea sau comiterea unor acte teroriste.
Avocatul apărării a indicat că, în această etapă, nu intenționează să se bazeze pe alte rapoarte în afara evaluării întocmite de Probation Board în legătură cu inculpatul.
Astfel, Habib Shah Shamel se află în fața unei perioade îndelungate de detenție, după ce și-a recunoscut responsabilitatea atât pentru uciderea Geilei Ibram, cât și pentru acuzația privind deținerea materialelor asociate terorismului.