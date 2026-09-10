Kremlinul neagă un atac asupra avionului lui Zelenski. Ce s-ar fi întâmplat în timpul zborului spre Oslo

Publicat 10 sept. 2026, 16:53 Sursă Agerpres

Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost pus în pericol de o dronă în timp ce se îndrepta din Republica Moldova spre Oslo. Incidentul, despre care au vorbit miercuri oficiali norvegieni, a fost negat joi de Moscova.

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