Kremlinul neagă un atac asupra avionului lui Zelenski. Ce s-ar fi întâmplat în timpul zborului spre Oslo

Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost pus în pericol de o dronă în timp ce se îndrepta din Republica Moldova spre Oslo. Incidentul, despre care au vorbit miercuri oficiali norvegieni, a fost negat joi de Moscova.
Zelenski a plecat marți din Republica Moldova cu destinația Oslo, unde a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Vizita președintelui ucrainean a inclus și întâlniri cu reprezentanții guvernului norvegian, discuțiile fiind concentrate în special asupra sprijinului militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia și asupra necesităților de apărare aeriană.
Dmitri Peskov respinge existența unei amenințări
Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a negat joi că avionul lui Volodimir Zelenski ar fi fost amenințat în timpul deplasării către Norvegia.
„În ceea ce privește această amenințare fictivă la adresa avionului lui Zelenski, este ceva ce nu a existat niciodată, este ceva ce ucrainenii înșiși au recunoscut”, a declarat Dmitri Peskov la conferința sa de presă zilnică.
Declarația Kremlinului vine după ce premierul norvegian Jonas Gahr Store a afirmat public că aeronava prezidențială ucraineană s-ar fi aflat în apropierea unei drone în momentul decolării din Republica Moldova.
Premierul Norvegiei spune că avionul a fost aproape lovit de o dronă
Jonas Gahr Store a prezentat miercuri o versiune diferită de cea transmisă ulterior de Kremlin. Premierul norvegian a susținut că avionul cu care Volodimir Zelenski se deplasa spre Oslo a fost aproape să fie lovit de o dronă după decolarea din Republica Moldova.
„A fost aproape de a fi lovit de o dronă la decolarea din (Republica) Moldova”, a spus Jonas Gahr Store.
Premierul norvegian a legat incidentul de situația de securitate cu care se confruntă în permanență președintele Ucrainei.
„Aceasta este realitatea cu care el se confruntă”, a adăugat Store.
Jens Stoltenberg spune că Zelenski a povestit despre incident la Oslo
Și Jens Stoltenberg, ministrul norvegian de finanțe și fost secretar general al NATO, a confirmat că subiectul a fost menționat de președintele ucrainean în timpul întâlnirilor de la Oslo.
Potrivit lui Stoltenberg, Volodimir Zelenski le-a relatat celor prezenți despre incidentul petrecut în timpul deplasării. Ministrul norvegian nu a oferit însă detalii suplimentare despre natura amenințării sau despre distanța la care s-ar fi aflat drona față de avion.
Stoltenberg a precizat că plecarea președintelui ucrainean a fost întârziată și că au existat amenințări la adresa aeronavei.
„Plecarea sa a fost întârziată și au fost unele amenințări la adresa avionului”, a mai spus ministrul norvegian, într-o intervenție la televiziunea publică norvegiană NRK.
Plecarea din Republica Moldova ar fi fost întârziată
Jens Stoltenberg a descris problemele apărute înaintea plecării drept parte a riscurilor cu care Zelenski se confruntă în timpul deplasărilor.
„Au fost unele probleme la plecare, dar nu este niciodată ușor să pleci din Ucraina. Cel mai important este că și-a făcut timp și a întreprins efortul necesar pentru a veni la funeraliile” regelui Harald, a adăugat Stoltenberg.
Deși declarațiile oficialilor norvegieni indică existența unor probleme de securitate în momentul plecării din Republica Moldova, Kremlinul contestă categoric faptul că aeronava prezidențială ar fi fost amenințată de o dronă.
Rusia anunță un atac în apropierea frontierei cu Republica Moldova
În același timp, Ministerul rus al Apărării a inclus în raportul său militar zilnic de joi informații despre un atac desfășurat în timpul nopții.
Potrivit raportului, armata rusă a lovit „instalații logistice la punctul de control Starokazache”, un punct de frontieră situat între Ucraina și Republica Moldova.
Moscova suspectează că punctul respectiv este utilizat pentru transportul de arme destinate Ucrainei. Atacul raportat de Ministerul rus al Apărării a avut loc în aceeași perioadă în care au apărut informațiile contradictorii despre incidentul care ar fi afectat deplasarea lui Zelenski spre Norvegia.