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Lifestyle· 1 min citire
Stomatologul condamnat pentru agresiunea asupra influenceriței Ștefaniei Costache, vizat într-un nou dosar penal
Ștefaniei Costache/ Facebook
Publicat11 sept. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS
Stomatologul condamnat pentru agresiunea sexuală asupra Ștefaniei Costache este vizat de o nouă plângere penală, pentru lipsire ilegală de libertate.
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