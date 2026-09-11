Realitatea.NET
Lifestyle· 1 min citire

Stomatologul condamnat pentru agresiunea asupra influenceriței Ștefaniei Costache, vizat într-un nou dosar penal

Ștefaniei Costache/ Facebook

Ștefaniei Costache/ Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS

Stomatologul condamnat pentru agresiunea sexuală asupra Ștefaniei Costache este vizat de o nouă plângere penală, pentru lipsire ilegală de libertate.

Medicul stomatolog a fost condamnat anul acesta la trei ani de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală asupra unei paciente. Instanța a redus pedeapsa de la 10 ani de închisoare, cât primise în primă instanță, dar a menținut daunele morale de 50.000 de euro acordate victimei.

Acum, apărarea Ștefaniei Costache cere anchetarea separată a acuzației de lipsire de libertate. Plângerea a fost adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Pe parcursul procesului, medicul a respins acuzațiile formulate împotriva sa. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stomatologagresiuneLorelai

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe