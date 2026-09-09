Cum cumperi parfumuri online fără să le miroși: ghid practic pentru alegeri reușite de la distanță
Sursa foto: Magnific.com
Cumpărarea parfumurilor online a devenit tot mai populară, mai ales datorită varietății mari de produse și posibilității de a compara rapid prețurile. Totuși, alegerea unui parfum fără să îl miroși înainte poate părea dificilă. Într-un magazin fizic poți testa aroma pe piele și poți observa cum se schimbă de-a lungul orelor, în timp ce pe internet trebuie să te bazezi pe informațiile din descriere.
Acest lucru nu înseamnă că trebuie să alegi la întâmplare. Dacă știi cum să interpretezi informațiile oferite de magazinele online, poți reduce considerabil riscul unei alegeri nepotrivite. Un prim pas este să înțelegi ce inseamna EDP la parfumuri sau ce este o EDT, deoarece concentrația de uleiuri aromatice oferă indicii despre intensitatea și persistența acestuia.
Descoperă ce familie de parfumuri preferi
Unul dintre cele mai simple moduri de a face o alegere bună este să pornești de la parfumurile pe care le-ai folosit deja și care ți-au plăcut.
● Dacă preferi aromele florale, caută parfumuri cu iasomie, trandafir, bujor sau tuberoză. Acestea pot avea un caracter romantic, delicat sau elegant.
● Pentru aromele calde și senzuale, orientează-te către parfumuri cu vanilie, scorțișoară, ambră sau rășini. Acestea sunt adesea potrivite pentru sezonul rece sau pentru serile în care îți dorești o aromă mai intensă.
● Parfumurile lemnoase, cu cedru, santal, vetiver sau oud, pot fi o alegere potrivită dacă preferi aromele elegante și sobre. În schimb, parfumurile citrice și proaspete, cu lămâie, bergamotă, ceai verde sau note marine, sunt potrivite pentru cei care preferă senzația de prospețime și curățenie.
Dacă ai deja un parfum preferat, verifică familia olfactivă și ingredientele acestuia. Apoi poți căuta alte parfumuri cu o structură asemănătoare.
Analizează parfumurile de la case pe care le cunoști
Dacă ai deja o casă de parfumuri preferată, aceasta poate reprezenta un punct bun de pornire. De exemplu, Jean Paul Gaultier este cunoscut pentru parfumuri cu personalitate, în care apar frecvent acorduri dulci, condimentate și orientale. Dacă ai încercat un parfum al casei și ți-a plăcut, analizează ingredientele și familia olfactivă înainte de a alege un alt produs. Astfel, poți identifica mai ușor parfumurile care se apropie de gusturile tale.
Totuși, faptul că două parfumuri aparțin aceleiași case nu înseamnă că vor mirosi la fel. Fiecare creație are propria combinație de ingrediente și poate evolua diferit pe piele.
Citește cu atenție informațiile despre piramida olfactivă
Piramida olfactivă descrie modul în care parfumul se dezvoltă după aplicarea pe piele. Aceasta este împărțită în trei categorii principale: note de vârf, note de mijloc și note de bază.
Notele de vârf sunt primele arome pe care le simți după pulverizare. Acestea sunt, de obicei, proaspete și ușoare și pot include citrice, fructe sau note verzi. Deși creează prima impresie, ele se estompează relativ repede. Notele de mijloc, numite și note de inimă, apar după dispariția treptată a notelor de vârf. Acestea dau personalitate parfumului și pot include arome de flori, condimente sau anumite acorduri fructate și lemnoase. Notele de bază sunt cele care persistă cel mai mult. Printre ele se numără vanilia, ambra, moscul, lemnul de cedru, paciuli și boabele de tonka. Acestea oferă profunzime parfumului și contribuie la aroma care rămâne pe piele după câteva ore.
Atunci când cumperi online, este recomandat să acorzi mai multă atenție notelor de mijloc și de bază decât primei impresii descrise în prezentarea produsului. Dacă preferi parfumurile dulci și calde, de exemplu, caută vanilie, ambră sau tonka.
Verifică tipul de concentrație
Concentrația este un alt criteriu important. Pe magazinele online vei întâlni mai multe tipuri de parfumuri, iar diferențele dintre ele te pot ajuta să alegi mai ușor.
● Apa de colonie (eau de Cologne) are o concentrație redusă de substanțe parfumate și oferă, în general, o aromă ușoară și revigorantă. Este potrivită pentru persoanele care preferă parfumurile discrete.
● Apa de toaletă (eau de toilette, EDT) are o concentrație mai mare decât apa de colonie, dar este, de obicei, mai lejeră decât apa de parfum. Este o alegere bună pentru zilele călduroase, pentru birou sau pentru utilizarea de zi cu zi.
● Apa de parfum (eau de parfum, EDP) oferă, în general, un echilibru bun între intensitate și persistență. Este una dintre cele mai populare variante și poate fi purtată atât ziua, cât și seara.
● Parfumul pur (extrait de parfum) are o concentrație mai ridicată și este, de obicei, mai bogat și mai intens. Se aplică în cantități mici și poate avea o persistență îndelungată.
Este important de reținut că o concentrație mai mare nu înseamnă automat că parfumul este mai bun sau că va rezista mai mult în orice situație. Persistența depinde și de ingredientele folosite, de formula parfumului, de piele și de condițiile de mediu.
Citește recenziile cumpărătorilor
Recenziile sunt foarte importante atunci când nu ai posibilitatea să testezi parfumul. Nu te limita însă la nota generală acordată produsului. Citește comentariile și caută informații despre persistență, intensitate și modul în care parfumul evoluează.
Siajul reprezintă cât de mult se răspândește aroma în jurul persoanei care poartă parfumul. Un parfum cu siaj puternic poate fi simțit și de cei din jur, în timp ce unul discret rămâne mai aproape de piele.
De asemenea, urmărește opiniile despre persistență. Unele parfumuri pot rămâne perceptibile multe ore, în timp ce altele devin foarte discrete după câteva ore.
Este bine să citești mai multe păreri, deoarece percepția parfumurilor diferă de la o persoană la alta. Pielea, temperatura și cantitatea aplicată pot influența rezultatul.
Ține cont de anotimp și de ocazie
Un parfum care funcționează foarte bine iarna poate fi prea greu vara. De aceea, gândește-te când și unde vrei să îl porți înainte de a-l cumpăra. Pentru zilele călduroase, aromele citrice, acvatice și florale sunt, în general, mai ușor de purtat. În sezonul rece, parfumurile cu vanilie, ambră, condimente și lemn pot fi mai potrivite. Pentru birou, este recomandat un parfum discret, care nu umple încăperea. Pentru o seară specială, poți opta pentru o aromă mai intensă și mai persistentă.
Începe cu o mostră
Cea mai sigură metodă de a evita o alegere greșită este să cumperi mai întâi o cantitate mică. Multe magazine oferă mostre sau recipiente de dimensiuni reduse. O mostră îți permite să testezi parfumul pe pielea ta și să observi cum evoluează după câteva ore. Poți vedea dacă îți place atât aroma de la început, cât și cea care rămâne după uscarea parfumului. Această soluție este deosebit de utilă atunci când parfumul are un preț ridicat sau când vrei să cumperi un flacon mare.
Nu alege parfumul doar după flacon
Un ambalaj elegant și un nume cunoscut pot atrage atenția, dar nu spun neapărat cum va mirosi parfumul. Înainte de a comanda, verifică întotdeauna concentrația, notele, familia olfactivă, persistența și opiniile cumpărătorilor.
Cumpărarea parfumurilor online devine mult mai ușoară atunci când înlocuiești alegerea impulsivă cu o analiză simplă. Cunoscându-ți preferințele și înțelegând informațiile de pe pagina produsului, poți face alegeri mai sigure chiar și fără să testezi parfumul înainte. În cele din urmă, cea mai bună strategie este să pornești de la parfumurile pe care deja le cunoști, să identifici aromele care îți plac și să verifici cu atenție descrierea produsului. Iar, dacă ai încă îndoieli, o mostră este cea mai simplă modalitate de a testa parfumul înainte de a investi într-un flacon de dimensiune mare.
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