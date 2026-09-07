Berea fără alcool poate conține, de fapt, alcool. Ce trebuie să verifici pe etichetă înainte să o cumperi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 12:26

Berea fără alcool nu înseamnă întotdeauna 0,0% alcool. Unele produse pot conține cantități foarte mici, iar diferența este importantă mai ales pentru persoanele care trebuie să evite complet alcoolul.

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