Berea fără alcool poate conține, de fapt, alcool. Ce trebuie să verifici pe etichetă înainte să o cumperi

Berea fără alcool nu înseamnă întotdeauna 0,0% alcool. Unele produse pot conține cantități foarte mici, iar diferența este importantă mai ales pentru persoanele care trebuie să evite complet alcoolul.
Berea fără alcool a devenit tot mai populară printre cei care vor să reducă sau să elimine consumul de alcool. Totuși, denumirea poate crea confuzie, pentru că unele produse conțin în continuare cantități foarte mici de alcool.
În materialul citat de The Wall Street Journal, băuturile cu mai puțin de 0,5% alcool în volum sunt încadrate în SUA drept „nonalcoholic”, în timp ce produsele prezentate ca „alcohol-free” trebuie să nu conțină alcool. Din acest motiv, mențiuni precum „0%”, „zero-proof” sau „nonalcoholic” nu trebuie considerate automat echivalente cu 0,0%.
Cum ajunge alcoolul în berea fără alcool
Diferența apare din procesul de producție. Unele băuturi sunt obținute prin fermentare controlată, după care alcoolul este redus prin diluare, filtrare sau distilare în vid. Chiar și după aceste proceduri pot rămâne cantități foarte mici de alcool.
Multe beri non-alcoolice comercializate în SUA conțin sub 0,5% alcool, fără să ajungă neapărat la zero. Există însă și produse care afișează explicit 0,0%, conform WSJ.com.
Adevărul despre berea cu lămâie. Iată ce conţine! Nu vei mai cumpăra niciodată
Cine trebuie să fie mai atent
Pentru majoritatea consumatorilor, aceste cantități sunt foarte mici. Situația este însă diferită pentru persoanele care trebuie să evite complet alcoolul, inclusiv în anumite situații medicale.
În cazul femeilor însărcinate, American College of Obstetricians and Gynecologists avertizează că nu există o cantitate de alcool considerată sigură în timpul sarcinii. Și persoanele cu boli hepatice sunt sfătuite să fie prudente în privința băuturilor non-alcoolice.
Ce trebuie verificat pe etichetă
Cel mai important este procentul de alcool în volum. Dacă evitarea completă a alcoolului contează, diferența dintre 0,0% și „sub 0,5%” devine relevantă. Consumatorii nu ar trebui să se bazeze doar pe formularea „fără alcool” de pe partea din față a ambalajului, ci să verifice concentrația indicată pe etichetă. Pentru persoanele care au restricții medicale, recomandarea medicului rămâne cea mai importantă.