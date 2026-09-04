Horoscopul zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Astrele aduc liniște, împăcări și conversații sincere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 22:46

Ziua de sâmbătă vine la pachet cu o atmosferă prietenoasă și liniștită, favorabilă conversațiilor sincere, împăcărilor și activităților relaxante. Spre seară, însă, ritmul se schimbă ușor: pot apărea îndoieli, obligații sau mici întârzieri. Nu este o zi potrivită pentru începuturi spectaculoase, ci mai degrabă pentru a pune lucrurile în ordine, a face corecturi și a construi planuri cu răbdare.

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