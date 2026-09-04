Motivul pentru care se pune praful imediat după ce l-ai șters. Obiceiurile banale care îți sabotează curățenia

Praful care reapare pe mobilă la doar câteva ore după ce ai făcut curățenie poate fi extrem de enervant, mai ales atunci când ai șters cu atenție fiecare suprafață. Totuși, există o explicație simplă: praful nu dispare complet din locuință după curățenie. O parte dintre particule rămân în aer, în covoare, perdele și alte materiale textile, iar activitățile obișnuite din casă le pot ridica din nou și le pot face să se depună pe mobilierul proaspăt curățat. De aceea, dacă te întrebi de ce se depune atât de repede praful pe mobilă, este important să iei în calcul nu doar curățarea suprafețelor, ci și sursele de praf din întreaga locuință.
Praful vine și din interior, și din exterior
Praful din locuință este un amestec de particule cu origini diferite, iar compoziția lui poate varia de la o casă la alta. Zona în care se află locuința, materialele folosite în interior, numărul persoanelor, existența animalelor de companie și activitățile zilnice contribuie la formarea acestui amestec.
În praful casnic pot ajunge particule provenite din exterior, transportate în locuință prin intermediul încălțămintei, hainelor, obiectelor sau prin ferestre și uși. În același timp, există și numeroase surse din interior, inclusiv materialele din casă, oamenii și animalele.
Gătitul și activitățile care presupun arderea unor materiale, inclusiv aprinderea lumânărilor, pot produce particule fine. Praful poate conține și materiale de origine biologică, precum mătreața animalelor și sporii fungici, dar și particule de sol, pesticide, compuși organici sau metale provenite din diferite surse.
De ce praful revine atât de repede
Ștergerea unei mese, a unei biblioteci sau a televizorului curăță suprafața respectivă, dar nu elimină automat particulele existente în aer sau pe cele ascunse în covor, canapea, perdele, pat și în alte zone ale încăperii. De aici apare senzația că praful se depune aproape imediat după curățenie.
În locuință are loc permanent un proces de depunere, ridicare și redepunere a particulelor. Atunci când oamenii se deplasează prin cameră, se așază pe canapea, folosesc textilele sau când animalele se mișcă, o parte dintre particulele existente sunt ridicate din nou în aer.
Așadar, praful observat după-amiaza pe o comodă ștearsă dimineața nu s-a format neapărat în acele câteva ore. Particulele puteau exista deja în încăpere, iar activitățile desfășurate între timp le-au pus în mișcare înainte ca acestea să ajungă din nou pe mobilier.
Greșelile care răspândesc praful prin casă
Una dintre probleme este ștergerea uscată cu materiale care nu captează eficient particulele. O cârpă nepotrivită sau un pămătuf clasic pot face mobilierul să pară curat pe moment, însă o parte din praf poate fi pur și simplu ridicată în aer.
Același lucru se poate întâmpla în cazul măturatului uscat. Mătura poate fi utilă pentru resturile mai mari, însă mișcarea ei poate pune în circulație particulele fine, motiv pentru care folosirea unui mop umed este indicată atunci când obiectivul este îndepărtarea prafului.
O altă greșeală este curățarea exclusivă a suprafețelor vizibile. Covorul, canapeaua, salteaua, partea superioară a dulapurilor și spațiile de sub mobilier pot păstra particule care ajung ulterior din nou în aer și, în cele din urmă, pe suprafețele deja șterse.
Ordinea în care faci curățenia contează și ea. Dacă aspiri și speli podeaua înainte să cureți rafturile, dulapurile și celelalte suprafețe aflate la înălțime, particulele desprinse ulterior pot ajunge pe pardoseala deja curățată. O variantă mai eficientă este să începi de sus și să lași podeaua printre ultimele zone curățate.
Cum trebuie făcută curățenia
Pentru a reduce cantitatea de praf care circulă în locuință, curățarea ar trebui să urmărească eliminarea particulelor, nu doar mutarea lor de pe o suprafață în aer. Nu există o metodă prin care praful să nu se mai depună deloc într-o locuință folosită zilnic, deoarece particulele sunt produse în interior sau aduse din exterior.
Curățenia poate începe cu suprafețele aflate la înălțime, apoi poate continua către mobilier, pervazuri, mese și plinte. Podeaua poate fi lăsată la final, astfel încât particulele desprinse în timpul operațiunilor precedente să fie îndepărtate odată cu praful acumulat acolo.
Pentru mobilier, o lavetă din microfibră sau o cârpă ușor umedă poate fi o alternativă la ștergerea uscată, dacă materialul suprafeței permite acest lucru. Laveta nu trebuie îmbibată, scopul fiind ca particulele să adere la material și să nu fie împinse în aer.
Nu trebuie ignorate nici zonele în care praful se poate acumula în cantități importante. Covoarele, canapelele, fotoliile, spațiile de sub pat și de sub canapea, plintele și locurile greu accesibile trebuie incluse în procesul de curățenie.
Pentru persoanele sensibile la alergeni, aspiratoarele cu sisteme certificate de filtrare de înaltă eficiență, precum filtrele HEPA, pot ajuta la reținerea particulelor foarte mici. Aspirarea regulată a covoarelor și a mobilierului tapițat este, de asemenea, importantă în acest context.
Textilele pot păstra particule
Canapelele, covoarele și păturile pot păstra particule chiar dacă par curate la suprafață. Atunci când cineva se așază pe canapea, scutură o pătură sau face patul, o parte dintre acestea pot fi ridicate din nou în aer.
În cazul locuințelor în care există animale de companie, aspirarea poate fi necesară mai frecvent în zonele în care acestea dorm sau petrec mult timp. Părul și mătreața animalelor fac parte din materialul biologic care poate ajunge în praful casnic.
Și obiectele decorative sau textilele care se acumulează în locuință pot contribui la problema prafului. Reducerea numărului de covoare, mochete, jucării de pluș și alte obiecte care pot acumula particule poate însemna mai puține zone în care acestea să se strângă.
În cele din urmă, și circulația aerului influențează deplasarea prafului. Ferestrele și ușile deschise, ventilatoarele și sistemele de climatizare pot contribui la mișcarea particulelor, iar filtrele aparatelor de climatizare și ale sistemelor de ventilație trebuie întreținute și schimbate sau curățate la intervalele indicate de producător, potrivit sursei.