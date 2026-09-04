Motivul pentru care se pune praful imediat după ce l-ai șters. Obiceiurile banale care îți sabotează curățenia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 22:19

Praful care reapare pe mobilă la doar câteva ore după ce ai făcut curățenie poate fi extrem de enervant, mai ales atunci când ai șters cu atenție fiecare suprafață. Totuși, există o explicație simplă: praful nu dispare complet din locuință după curățenie. O parte dintre particule rămân în aer, în covoare, perdele și alte materiale textile, iar activitățile obișnuite din casă le pot ridica din nou și le pot face să se depună pe mobilierul proaspăt curățat. De aceea, dacă te întrebi de ce se depune atât de repede praful pe mobilă, este important să iei în calcul nu doar curățarea suprafețelor, ci și sursele de praf din întreaga locuință.

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