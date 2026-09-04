Top cinci ceaiuri pe care să le consumi toamna. Beneficiile surprinzătoare pe care le au pentru organism

Publicat 4 sept. 2026, 20:19 Actualizat 4 sept. 2026, 20:22

Toamna este momentul perfect pentru a înlocui băuturile reci cu o cană de ceai aromat și reconfortant. Pe lângă gustul plăcut, unele tipuri de ceai conțin compuși care au fost studiați pentru efectele lor asupra organismului. De la ceaiul verde, bogat în polifenoli, până la infuzia de mușețel, există numeroase variante potrivite pentru zilele răcoroase.

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