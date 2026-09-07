Sărbătoare 7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați, pomeniți astăzi de Biserica

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 07:13

Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați sunt pomeniți astăzi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sfântul Mucenic Sozont și de alți sfinți. Cei doi cuvioși, legați de istoria Mănăstirii Pângărați, au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 5-7 martie 2008.

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