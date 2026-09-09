Sărbătoare 9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Cruce neagră în calendar

Sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 9 septembrie, la o zi după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului. Cei doi sunt cunoscuți în tradiția creștină drept părinții Fecioarei Maria și sunt pomeniți în mod deosebit pentru credința și răbdarea lor.
Sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 9 septembrie, la o zi după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului. Cei doi sunt cunoscuți în tradiția creștină drept părinții Fecioarei Maria și sunt pomeniți în mod deosebit pentru credința și răbdarea lor, conform cărților sfinte.
Potrivit tradiției Bisericii, Sfântul Ioachim provenea din neamul regelui David, în timp ce Sfânta Ana era fiica preotului Matan. Acesta a avut trei fiice: Maria, care a născut-o pe Salomeea, Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și Ana, cea care avea să o nască pe Fecioara Maria.
Ani de încercare și rugăciune
Ioachim și Ana au dus o viață evlavioasă, însă au trecut printr-o grea încercare: nu aveau copii. În societatea iudaică a vremii, lipsa urmașilor era privită cu suspiciune și era uneori considerată un semn al lipsei binecuvântării dumnezeiești.
Cei doi nu și-au pierdut însă credința. Au continuat să se roage și să nădăjduiască, iar, după ani de așteptare, rugăciunile lor au fost ascultate. Dumnezeu le-a dăruit o fiică, pe Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.
Nașterea Fecioarei Maria reprezintă, astfel, împlinirea unei îndelungi așteptări și este legată în tradiția creștină de credința și răbdarea Sfinților Ioachim și Ana.
Ioachim și Ana, bunicii lui Hristos
Biserica Ortodoxă o mărturisește pe Fecioara Maria drept Născătoare de Dumnezeu, deoarece Cel născut din ea este Însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
În acest context, Sfinții Ioachim și Ana sunt cinstiți și ca bunicii după trup ai Mântuitorului. Prin fiica lor, Fecioara Maria, cei doi au devenit parte a istoriei mântuirii neamului omenesc.
Când au trecut la cele veșnice Sfinții Ioachim și Ana
Potrivit tradiției, Sfântul și Dreptul Ioachim a trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani. Sfânta și Dreapta Ana a murit la vârsta de 70 de ani, la aproximativ doi ani după soțul ei.
Viața lor este prezentată de Biserică drept un exemplu de răbdare, credință și încredere în Dumnezeu, în ciuda încercărilor și a suferințelor.
Sfinții Ioachim și Ana, pomeniți la fiecare slujbă
Deși au o zi specială de prăznuire, pe 9 septembrie, Sfinții Ioachim și Ana sunt pomeniți în mod constant în slujbele Bisericii Ortodoxe.
Una dintre cele mai cunoscute invocări îi amintește la finalul slujbelor, în formula de otpust:
„Pentru rugăciunile Sfinților Drepților Părinți Ioachim și Ana, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.”
Cinstirea lor rămâne strâns legată de Maica Domnului și de taina Nașterii Mântuitorului. Prin viața lor, Sfinții Ioachim și Ana sunt considerați modele de răbdare și credință pentru familiile care trec prin încercări și așteaptă cu nădejde ajutorul lui Dumnezeu.
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sursa: crestinortodox.ro