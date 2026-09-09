Sărbătoare 9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Cruce neagră în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 07:13

Sfinții și drepții părinți Ioachim și Ana sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 9 septembrie, la o zi după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului. Cei doi sunt cunoscuți în tradiția creștină drept părinții Fecioarei Maria și sunt pomeniți în mod deosebit pentru credința și răbdarea lor.

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