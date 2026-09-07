Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026. Urări de „La mulți ani” pentru Maria, Marina, Marian și Mariana

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 23:28

Pe 8 septembrie 2026, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică, ziua este și un moment special pentru cei care poartă nume precum Maria, Marian, Mariana sau alte derivate.

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