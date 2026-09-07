Testul simplu de 10 secunde care arată cât de mult vei trăi. O treime dintre persoanele de peste 65 de ani l-au picat cu brio

Un test care durează doar 10 secunde poate oferi informații despre echilibrul și fragilitatea fizică a unei persoane. Cercetarea a urmărit peste 1.700 de adulți cu vârste între 51 și 75 de ani.
Testul simplu care verifică echilibrul
Capacitatea de a sta într-un singur picior timp de 10 secunde a fost asociată cu longevitatea și cu riscul de deces la persoanele trecute de 50 de ani, potrivit unui studiu publicat în British Journal of Sports Medicine.
Testul este simplu. Persoana trebuie să stea în poziție verticală, pe un singur picior, timp de 10 secunde, fără să se sprijine de un obiect sau de o altă persoană. Exercițiul se repetă apoi și cu celălalt picior.
În cadrul testării, participanții au avut, în general, până la trei încercări pentru fiecare picior.
Cercetătorii au observat că persoanele care nu au reușit să mențină poziția timp de 10 secunde aveau un risc cu 84% mai mare de deces în următorii 10 ani, comparativ cu cei care au reușit să treacă testul.
Ce poate indica un echilibru slab
Menținerea echilibrului nu depinde de un singur mecanism al organismului. Pentru ca o persoană să rămână stabilă, trebuie să funcționeze împreună musculatura, articulațiile, vederea, sistemul nervos și urechea internă.
O problemă la oricare dintre aceste componente poate afecta capacitatea de a sta în picioare pe un singur picior.
„Pare simplu, dar mulți oameni sunt surprinși de cât de greu este”, afirmă Anne Vanderbilt, specialistă în medicină geriatrică.
Echilibrul poate fi influențat inclusiv de factori temporari. „Oboseala, stresul, deshidratarea sau lipsa somnului pot influența serios echilibrul”, explică specialista.
Prin urmare, un rezultat slab la un astfel de test nu înseamnă automat că există o boală sau că persoana are o anumită problemă medicală.
Legătura dintre echilibru și riscul de cădere
Capacitatea redusă de a-și menține stabilitatea este importantă și din perspectiva riscului de cădere. La persoanele în vârstă, căderile reprezintă una dintre cauzele importante ale accidentelor grave.
Datele citate în material arată că aproximativ o treime dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani suferă cel puțin o cădere într-un an.
Din acest motiv, evaluarea echilibrului poate oferi informații relevante despre nivelul de fragilitate fizică și despre riscul de accidente asociat pierderii stabilității.
Ce a arătat studiul
Cercetarea publicată în British Journal of Sports Medicine a inclus peste 1.700 de participanți cu vârste cuprinse între 51 și 75 de ani.
Analiza a evidențiat o asociere între incapacitatea de a menține echilibrul pe un singur picior timp de 10 secunde și un risc aproape dublu de deces în perioada următoare.
Cercetătorii atrag însă atenția că studiul este unul observațional. Rezultatele arată o asociere între cele două elemente, dar nu demonstrează că incapacitatea de a trece testul provoacă în mod direct un risc mai mare de deces.
Testul de 10 secunde nu poate stabili, prin urmare, cât va trăi o anumită persoană. Rezultatul poate fi influențat de starea fizică din momentul examinării și de factori precum oboseala, stresul, deshidratarea sau lipsa somnului.