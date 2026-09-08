Ce înseamnă, de fapt, să fii fericit. Lecția lui Socrate care rămâne valabilă după peste 2.000 de ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 08:05

Pentru Socrate, fericirea nu depindea în primul rând de bani, succes sau reputație, ci de felul în care trăim, de caracter și de alegerile pe care le facem. Filosoful considera că o viață bună începe cu înțelegerea a ceea ce are cu adevărat valoare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fericire