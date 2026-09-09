Două preparate de sezon care aduc gustul autentic în bucătărie

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 sept. 2026, 12:36

Când mesele de acasă au nevoie de mai multă căldură și de un aer simplu, dar memorabil, preparatele tradiționale revin firesc în prim-plan. Ele nu impresionează prin complicații, ci prin echilibru, textură și aroma aceea care umple casa încă din primele minute. În special în perioada în care legumele sunt la punctul lor cel mai bun, merită să redescoperi rețete care pun accent pe gust curat și pe pași ușor de urmat.

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