Influencerul care își construiește un "buncăr al Apocalipsei" dezvăluie regula numărul unu a supraviețuirii

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 sept. 2026, 08:48

Un influencer din Brazilia provoacă din nou comunitatea prepperilor după ce a dezvăluit „regula numărul unu” pentru supraviețuire: locul adăpostului trebuie să rămână complet invizibil. În timp ce își construiește propriul buncăr subteran în sălbăticie, el explică de ce discreția poate fi mai importantă decât orice structură fortificată.

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