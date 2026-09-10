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Influencerul care își construiește un "buncăr al Apocalipsei" dezvăluie regula numărul unu a supraviețuirii

Influencerul care-si construiește un bunker (sursă: Instagram)

Influencerul care-si construiește un bunker (sursă: Instagram)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 sept. 2026, 08:48

Un influencer din Brazilia provoacă din nou comunitatea prepperilor după ce a dezvăluit „regula numărul unu” pentru supraviețuire: locul adăpostului trebuie să rămână complet invizibil. În timp ce își construiește propriul buncăr subteran în sălbăticie, el explică de ce discreția poate fi mai importantă decât orice structură fortificată.

Andre Luiz, cunoscut drept Ninja Flow pentru urmăritorii săi de pe Instagram, a început construcția manual, însă pe măsură ce proiectul buncărulului a prins formă, a fost nevoit să treacă la utilaje grele, scrie Metro. El le-a explicat celor care-i atrag atenția că trebuie să pună accent pe fortificarea adăpostului că cea mai importantă este amplasarea.

"Nu contează dacă îl faci din lemn, cărămidă sau beton. Important este să fie bine ascuns și să îți poți depozita proviziile fără ca nimeni să știe unde sunt", a explcat Andre Luiz în materialele video care surprind evoluția proiectului.

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Buncărul, realizat din beton armat și fier, va fi acoperit cu vegetație pentru a se camufla complet în peisaj și pentru a fi greu de detectat din aer. În interior, Andre a instalat iluminat, provizii pentru șase luni și un computer pentru acces la informații în scenarii extreme.

Într-un alt clip, el arată cum întărește ușa buncărului cu plăci metalice: „Vom suda plăci de armură, ca la un tanc. Va deveni impenetrabil.” Totuși, Andre subliniază că buncărul nu garantează supraviețuirea, ci doar crește șansele în situații limită: „Un adăpost simplu, dacă este bine făcut, îți poate salva viața.”

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