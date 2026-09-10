Procedura care restabilește fluxul prin arterele inimii

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 sept. 2026, 08:57

Îngustarea unei artere coronare poate reduce cantitatea de sânge care ajunge la mușchiul inimii și poate provoca angină sau, dacă vasul se blochează complet, infarct miocardic. În anumite situații, fluxul poate fi restabilit fără chirurgie deschisă.

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