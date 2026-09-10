Procedura care restabilește fluxul prin arterele inimii

Îngustarea unei artere coronare poate reduce cantitatea de sânge care ajunge la mușchiul inimii și poate provoca angină sau, dacă vasul se blochează complet, infarct miocardic. În anumite situații, fluxul poate fi restabilit fără chirurgie deschisă.
Angioplastia coronariană este o procedură minim invazivă prin care un cateter cu un mic balon este avansat până la zona îngustată a arterei. Balonul este umflat pentru a lărgi vasul, iar în majoritatea cazurilor este implantat și un stent, care menține artera deschisă. Accesul se face printr-o arteră de la mână sau din regiunea inghinală.
Procedura poate fi realizată de urgență în infarct sau programat, în anumite forme de boală coronariană. După implantarea unui stent, tratamentul antiagregant este esențial pentru prevenirea formării cheagurilor, iar controlul colesterolului, al tensiunii arteriale, al diabetului zaharat și al fumatului rămâne necesar. Stentul tratează îngustarea, dar nu elimină boala aterosclerotică.
Ai grijă de tine!
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