Tratamente cardiovasculare realizate prin cateter

Unele boli ale inimii și vaselor pot fi tratate fără o operație clasică, prin introducerea unor instrumente foarte fine prin artere sau vene. Această abordare permite intervenția directă asupra problemei, cu o traumă redusă pentru pacient.
Cardiologia intervențională cuprinde proceduri minim invazive folosite pentru diagnosticarea și tratamentul unor afecțiuni cardiovasculare. Prin cateter pot fi deschise arterele coronare îngustate, implantate stenturi, tratate anumite boli valvulare sau închise unele defecte structurale ale inimii. Accesul se face frecvent prin artera radială, de la nivelul mâinii, sau prin vasele femurale.
Avantajul major este posibilitatea de a trata o problemă cardiovasculară fără o incizie chirurgicală mare, uneori chiar în urgență, cum se întâmplă în infarctul miocardic. Alegerea procedurii depinde însă de anatomie, severitatea bolii și starea generală a pacientului, iar unele cazuri rămân mai potrivite pentru chirurgie.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.