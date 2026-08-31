Atac dur la adresa lui Bolojan după inaugurarea spitalelor. Rogobete îl acuză că își asumă munca altora

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 20:09

Scandal politic la deschiderea noilor spitale! Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, îi bate obrazul premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că proiectele medicale inaugurate recent nu-i aparțin. Rogobete a punctat că istoricul finanțărilor nu poate fi rescris de simple ceremonii oficiale.

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