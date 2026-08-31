Atac dur la adresa lui Bolojan după inaugurarea spitalelor. Rogobete îl acuză că își asumă munca altora

Scandal politic la deschiderea noilor spitale! Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, îi bate obrazul premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că proiectele medicale inaugurate recent nu-i aparțin. Rogobete a punctat că istoricul finanțărilor nu poate fi rescris de simple ceremonii oficiale.
Val de critici la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, lansat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Reacția vine după participarea șefului Executivului la deschiderea noului Centru de Neurochirurgie din Cluj, ocazie cu care Bolojan a catalogat Clujul drept „o locomotivă a dezvoltării României” și a subliniat că infrastructura de calitate este vitală pentru medicină.
Rogobete îl acuză însă pe prim-ministru că își arogă merite necuvenite și se folosește de realizările altora pentru a-și repara imaginea publică:
„Am fost acolo când existau doar planuri, avize lipsă sau probleme de buget. Am fost la tot serialul, nu doar la ultimul episod, când se taie panglica. Când bilanțul politic e plin de tăieri și blocaje, devine tentant să te fotografiezi lângă ce au construit alții. Puteți tăia panglici, dar nu puteți rescrie istoria acestor investiții.”
Proiectele din PNRR și acuzele privind reformele din sistemul medical
Fostul oficial a reamintit că cele 22 de șantiere destinate noilor unități spitalicești au fost demarate încă din anul 2023, perioadă în care Ilie Bolojan nu făcea parte din Guvern. Rogobete susține că proiectele au fost coordonate pas cu pas de echipa din Ministerul Sănătății alături de autoritățile locale și constructori.
Pe lângă disputele pe tema paternității investițiilor, Rogobete a atacat dur politicile actuale de austeritate din domeniul sanitar:
Veniturile cadrelor medicale: Fostul ministru susține că noua viziune de reformă aduce scăderi salariale pentru medici și asistente.
Finanțarea spitalelor: Critici la adresa evaluării unităților medicale pe baza gradului de ocupare a paturilor și reducerea bugetelor în funcție de indicatori din tabele Excel.
Absența șefului CNAS: Rogobete l-a vizat ironic pe președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, întrebându-se de ce nu a fost prezent la Cluj pentru a le explica medicilor reducerile de cheltuieli pentru spitale și medicamente.
Fostul ministru a încheiat mesajul subliniind că există o prăpastie între viziunea vechii conduceri, axată pe construirea de infrastructură nouă, și cea a actualului Executiv, axată pe tăieri bugetare.