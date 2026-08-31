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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu: ”Merg la Cotroceni cu propunerea de premier la PSD. Îmi asum funcția de prim-ministru”
Publicat31 aug. 2026, 16:24
Actualizat31 aug. 2026, 16:25
SursăRealitatea PLUS
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că până pe 15 septembrie România ar trebui să aibă un premier cu puteri depline și că partidul său își asumă guvernarea. Anterior, liderul AUR, George Simion, a spus la rândul său că, până pe 21 septembrie, nu va fi desemnat un nou prim-ministru.
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