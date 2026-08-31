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Politica· 1 min citire

Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne: „Mai multe investiții americane în România înseamnă creștere economică și securitate sporită”

Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:15

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, spune că extinderea investițiilor americane în România reprezintă o prioritate strategică, argumentând că o prezență economică mai puternică a SUA ar contribui atât la accelerarea creșterii economice, cât și la consolidarea securității naționale.

În cadrul discuțiilor purtate recent la sediul MAI cu congresmanii Mike Rogers (republican) și Eric Sorensen (democrat), în prezența ambasadorului Nirenberg și a conducerii MAI, am expus principalele direcții prin care, în viziunea mea, se poate dezvolta parteneriatul nostru strategic cu SUA, în special pilonul de cooperare economică.

România are o relevanță strategică și acest lucru prezintă interes pentru toți partenerii săi, de aceea, SUA, ca principal partener strategic trebuie să își crească prezența economică prin investiții în tara noastră, ceea ce ar influența pozitiv economia națională și va ajuta la o creștere economică robustă și va ridica nivelul de securitate al României.

Investițiile americane în economie și în proiectele economice dezvoltate cu S.U.A. pot genera creștere economică și siguranță națională.

Pentru aceasta însă, este nevoie de un guvern cu puteri depline care să dezvolte aceste direcții cât mai rapid și cu toată susținerea politică, o susținere politică autentică și dublată de acțiuni concrete din partea ministerelor.

S-a pierdut prea mult timp în această direcție, trebuie să recuperăm.

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