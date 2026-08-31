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Politica· 1 min citire
Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne: „Mai multe investiții americane în România înseamnă creștere economică și securitate sporită”
Cătălin Predoiu
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, spune că extinderea investițiilor americane în România reprezintă o prioritate strategică, argumentând că o prezență economică mai puternică a SUA ar contribui atât la accelerarea creșterii economice, cât și la consolidarea securității naționale.
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