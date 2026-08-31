Calculele pentru formarea noului Guvern. De unde poate obține PSD voturile pentru premier

Publicat 31 aug. 2026, 14:11 Sursă Realitatea PLUS

Social-democrații se reunesc astăzi la Sinaia pentru a decide numele premierului pe care îl vor susține în discuțiile cu președintele Nicușor Dan. În paralel, PSD își calculează sprijinul parlamentar pe care s-ar putea baza pentru învestirea unui nou Guvern.

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