Sorin Grindeanu anunță condiția PSD pentru viitorul Guvern. Ce variantă de guvernare acceptă social-democrații

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 15:23

PSD și-a stabilit luni, la Sinaia, cadrul politic pentru negocierile privind formarea viitorului Guvern. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații sunt dispuși să își asume formarea unui Executiv în jurul PSD, inclusiv a unui Guvern minoritar, însă numai în baza unui program clar și cu obiective precis stabilite. În același timp, partidul exclude susținerea unei formule de guvernare din care nu face parte.

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