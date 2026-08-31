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Politica· 1 min citire

Claudiu Manda spune că Grindeanu este singura variantă de premier a PSD. Guvern fără USR

Claudiu Manda

Claudiu Manda

Scris de Daniel Onescu Publicat: 31 aug. 2026, 11:51

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat luni că singura propunere de premier din partea social-democraților este președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Manda a fost întrebat, la Sinaia, înainte de a începe ședința Consiliului Politic Național, dacă Grindeanu rămâne propunerea de premier din partea PSD sau se poate schimba această decizie.

'Din partea PSD, doar Grindeanu', a răspuns acesta.

La rândul său, Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a precizat că își dorește ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier, și nu un independent.

Reuniune la Sinaia


'După mine, Sorin Grindeanu, pentru că este o variantă care poate să aibă un guvern, care poate să facă o majoritate. (...) Eu mi-aș dori un guvern fără USR. (...) Vom decide la Consiliul Național', a afirmat Fifor.

Consiliul Politic Național al PSD și grupurile parlamentare ale partidului se reunesc, luni, la Sinaia.

De la ora 11:00 este programată ședința CPN și începând cu ora 15:00 va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.

Social-democrații vor discuta despre mandatul cu care va merge conducerea partidului la negocierile ce urmează a fi reluate la Palatul Cotroceni cu privire la formarea unui nou Guvern, dar și despre prioritățile legislative din sesiunea ordinară, care va începe marți.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026

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