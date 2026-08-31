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Politica· 1 min citire
Claudiu Manda spune că Grindeanu este singura variantă de premier a PSD. Guvern fără USR
Claudiu Manda
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat luni că singura propunere de premier din partea social-democraților este președintele partidului, Sorin Grindeanu.
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