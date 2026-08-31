Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ziua Limbii Române, sărbătorită simultan în România, Republica Moldova și Ucraina, pentru prima dată. Nicușor Dan: „Suntem uniți de acest liant valoros”
Nicușor Dan (foto: profimedia)
Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată anual pe 31 august. El a subliniat semnificația specială a ediției din acest an, marcată, pentru prima dată, simultan în România, Republica Moldova și Ucraina.
Citește și
- 12:54Parlamentarii se întorc la muncă. Ce urmează să se decidă în noua sesiune și ce reforme au pus partidele pe masă
- 11:52Mihai Fifor, atac dur la Dominic Fritz: „Tu NU ești Timișoara!”
- 11:51Claudiu Manda spune că Grindeanu este singura variantă de premier a PSD. Guvern fără USR
- 10:38Ședință crucială la PSD. Social-democrații nu vor vota un Guvern din care nu fac parte
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News