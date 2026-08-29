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Sanatate· 1 min citire

De la 1 septembrie, buletinul electronic poate înlocui cardul de sănătate. Ce trebuie să știe toți asigurații

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 aug. 2026, 19:41
Actualizat29 aug. 2026, 19:44
SursăRealitatea PLUS

Începând cu data de 1 septembrie, românii care dețin deja o carte electronică de identitate (buletin cu cip) o vor putea utiliza direct în locul cardului național de sănătate. Schimbarea survine odată cu lansarea noii platforme informatice esanatateamea.ro, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), un pas important în digitalizarea sistemului public de sănătate.

Facilitatea le va permite cetățenilor să se identifice și să valideze serviciile medicale direct cu noul buletin atunci când merg la medicul de familie, la spital sau la farmacie pentru ridicarea rețetelor compensate.

Schimbarea nu este obligatorie: Cardul clasic rămâne valabil

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai autorităților precizează că trecerea la buletinul electronic nu este obligatorie. Persoanele care nu și-au preschimbat încă actele de identitate și dețin în continuare buletine de tip vechi vor putea folosi fără probleme cardul național de sănătate.

În prezent, noul sistem informatic se află în etapă de testare, iar funcționarea optimă a noii opțiuni depinde de stabilizarea platformei digitale.

Datele medicale rămân în siguranță

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) oferă garanții privind securitatea informațiilor stocate pe cipul noilor cărți de identitate. Datele medicale vor fi protejate prin protocoale de securitate similare celor folosite pe cardurile de sănătate actuale și vor putea fi accesate exclusiv de către personalul medical autorizat.

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