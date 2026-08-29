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Sanatate· 1 min citire
De la 1 septembrie, buletinul electronic poate înlocui cardul de sănătate. Ce trebuie să știe toți asigurații
Publicat29 aug. 2026, 19:41
Actualizat29 aug. 2026, 19:44
SursăRealitatea PLUS
Începând cu data de 1 septembrie, românii care dețin deja o carte electronică de identitate (buletin cu cip) o vor putea utiliza direct în locul cardului național de sănătate. Schimbarea survine odată cu lansarea noii platforme informatice esanatateamea.ro, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), un pas important în digitalizarea sistemului public de sănătate.
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