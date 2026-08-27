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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți amorțesc mâinile sau picioarele?
Amorțeala mâinilor sau a picioarelor poate părea un simptom banal, dar uneori ascunde probleme care necesită atenție medicală. La „Realitatea Medicală”, aflăm de la Nicole Păcuraru care sunt cele mai frecvente cauze și când este momentul să cerem ajutorul unui specialist.
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