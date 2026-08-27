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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți amorțesc mâinile sau picioarele?

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 10:06

Amorțeala mâinilor sau a picioarelor poate părea un simptom banal, dar uneori ascunde probleme care necesită atenție medicală. La „Realitatea Medicală”, aflăm de la Nicole Păcuraru care sunt cele mai frecvente cauze și când este momentul să cerem ajutorul unui specialist.

Senzația de amorțeală apare atunci când un nerv este comprimat sau când circulația sângelui este temporar redusă. Cel mai frecvent, se întâmplă când stai într-o poziție incomodă prea mult timp. Nervii sunt sensibili la presiune, iar când sunt „strânși”, transmit semnale anormale: furnicături sau amorțeală.
De obicei, senzația dispare rapid când te miști.

Totuși, dacă apare frecvent, fără motiv clar, poate indica probleme precum neuropatii sau deficiențe de vitamine, în special vitamina B12. Corpul îți spune că ceva nu circulă sau nu funcționează optim. Nu ignora semnalele repetate. Uneori, ele sunt primele indicii. 

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