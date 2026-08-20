Bușoi asigură că sistemul energetic este „sub control”. Nu sunt luate în calcul limitări pentru marii consumatori

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat joi dimineață că sistemul energetic național funcționează în condiții de siguranță și că nu există, în prezent, motive pentru impunerea unor limitări de consum în cazul marilor consumatori industriali.
Bușoi a arătat că cererea de energie rămâne sub estimările inițiale, pe fondul reducerii consumului de către populație, inclusiv prin mutarea unor activități în afara intervalelor de vârf.
„Avem încă o scădere față de prognoză, ceea ce arată că, în continuare, consumatorii casnici, în special, fac unele eforturi pentru a reduce consumul, pentru a muta din orele de vârf anumite activități”, a declarat Cristian Bușoi.
Pe fondul caniculei, consumul de electricitate ar putea urca, în următoarele zile, la circa 7.000 MW în intervalele de seară. Bușoi susține însă că sistemul va beneficia de o producție eoliană mai bună, în timp ce centralele pe gaze și cărbune funcționează la capacitate ridicată. Producția fotovoltaică contribuie, la rândul său, semnificativ în timpul zilei.
„În această săptămână suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz, avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei”, a spus secretarul de stat.
Seceta afectează energia nucleară
Potrivit lui Bușoi, evoluția situației energetice depinde și de durata perioadei de secetă. Nivelul redus al Dunării și al apei din zona Cernavodă poate impune oprirea reactoarelor nucleare din motive de siguranță.
„Totul ține de cât de lungă va fi această perioadă de secetă, care ne obligă, prin scăderea debitului Dunării și a nivelului apei lângă Cernavodă, să ținem închise reactoarele nucleare din motive de siguranță”, a afirmat oficialul.
În scenariul în care producția internă ar putea coborî spre 5.000 MW în timpul serii, România ar urma să acopere diferența prin importuri. Bușoi estimează că necesarul de import poate ajunge la aproximativ 2.000 MW, dar susține că există suficiente cantități de energie disponibile pe piața regională.
Importurile de energie nu amenință aprovizionarea
Secretarul de stat a precizat că România are interconectări care permit importuri de până la aproximativ 4.000 MW. Bulgaria este unul dintre principalii furnizori regionali, însă energia poate fi achiziționată și din alte state conectate la piața regională.
„Faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării. Este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România, plătesc către producători din alte țări, dar important este să avem electricitate”, a declarat Bușoi.
El a subliniat, totuși, că producerea unei cantități mai mari de energie în România rămâne varianta preferabilă din punct de vedere economic și strategic.
„Strategic, cu cât se produce mai mult în România, cu cât electricitatea se achiziționează de la producători din România, cu atât România are mai mult de câștigat”, a arătat secretarul de stat.
Fără cerere de ajutor european
Bușoi a spus că autoritățile nu iau în calcul activarea mecanismelor europene de urgență pentru sprijin transfrontalier, întrucât piața regională funcționează, iar energia este disponibilă.
„În ceea ce privește planul de urgență și ajutorul de urgență transfrontalier, în acest moment nu avem motive să-l cerem, pentru că este o piață funcțională, există cantități de electricitate disponibile”, a afirmat acesta.
Oficialul a indicat că situația regională este mai bună decât la începutul crizei, inclusiv după reducerea importurilor Ungariei, pe fondul redeschiderii treptate a unor capacități nucleare.
Marii consumatori au primit doar înștiințări
Referitor la informațiile privind posibile avertismente adresate marilor consumatori industriali, Cristian Bușoi a explicat că firmele au fost doar înștiințate cu privire la includerea lor într-un mecanism normativ de limitare a consumului.
„Vorbim doar de o înștiințare, că se află pe o listă, că sunt obiectul unui normativ de limitări, care, dacă va fi pus în aplicare, se va iniția procedura cu 24 de ore înainte”, a declarat secretarul de stat.
El a adăugat că, înaintea oricărei măsuri de limitare, autoritățile ar analiza capacitatea tehnică a companiilor de a-și reduce consumul fără riscuri pentru echipamente sau pentru securitatea activității.