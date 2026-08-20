Bușoi asigură că sistemul energetic este „sub control”. Nu sunt luate în calcul limitări pentru marii consumatori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 10:57

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat joi dimineață că sistemul energetic național funcționează în condiții de siguranță și că nu există, în prezent, motive pentru impunerea unor limitări de consum în cazul marilor consumatori industriali.

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