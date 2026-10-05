Nicușor Dan caută al patrulea premier: consultări decisive la Palatul Cotroceni: marele anunț, așteptat după ora 20.00 LIVE TEXT&VIDEO

Au început negocierile la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului. Social-democrații sunt primii la discuții, iar conform surselor Realitatea PLUS, Sorin Grindeanu este favorit pentru a fi desemnat de Nicușor Dan, însă acesta nu ar avea o problemă dacă președintele ar nominaliza un alt premier din partea PSD. Secretarul general al PSD a anunțat că deputații social-democrați sunt pregătiți să își asume guvernarea. Fiecare grup parlamentar va avea la dispoziție 30 de minute să îi comunice președintelui propunerea pentru a debloca criza politică. Unu anunț privind numele noului premier ar urma să fie făcut după terminarea discuțiilor, respectiv în jurul orei 20.00.
UPDATE 15:29 - Ilie Bolojan a oferit declarații după ieșirea de la negocieri.
UPDATE 15:00 - Au început consultările cu delegația PNL, condusă de premierul demis Ilie Bolojan.
UPDATE 14:30 - La discuții cu șeful statului a intrat delegația AUR. Președintele formațiunii, George Simion, nu participă la discuții.
UPDATE 14:25 - Sorin Grindeanu a anunțat, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că PSD își menține mandatul cu care a venit la discuții și solicită funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat că el este nominalizarea partidului pentru această funcție și a transmis că PSD vrea să facă parte din soluția pentru ieșirea rapidă din actualul blocaj politic.
UPDATE 14:20 - Discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre Nicușor Dan și delegația PSD s-au terminat.
Ora 14.00 - Social-democrații sunt primii care poartă discuții, luni, cu președintele Nicușor Dan pe marginea viitorului guvern. Anterior discuțiilor, secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a transmis că România nu mai poate rămâne în blocaj și că este nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.
Manda spune că social-democrații nu merg la Cotroceni doar pentru o nouă rundă formală de discuții. Formațiunea vrea să pună pe masă varianta unui Executiv condus de liderul PSD.
„Este momentul ca România să primească şansa de care are nevoie. Şi este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că ţara merge într-o direcţie greşită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiţi să ne asumăm guvernarea”, a declarat Claudiu Manda.
„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor. Iar soluţia noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a mai spus acesta.
Surse politice citate de Realitatea Plus susțin că, în acest moment, în PSD sunt luate în calcul trei variante pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu - care rămâne, în continuare, varianta oficială, plus două variante alternative - Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete.
Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, variante alternative
Bogdan Ivan este una dintre figurile mai tinere ale PSD și a ocupat funcții în administrația centrală, în timp ce Alexandru Rogobete face parte, la rândul său, din zona executivă a partidului.
Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore și citate de Realitatea PLUS, cele două nume ar putea fi analizate ca alternative în cazul în care Grindeanu nu va reprezenta soluția acceptată în urma discuțiilor cu președintele.
Programul consultărilor de la Cotroceni
Conform Administrației Prezidențiale, consultările de luni de la Palatul Cotroceni, au loc după următorul program:
14:00 - Partidul Social Democrat (PSD)
14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)
15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL)
15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR)
16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)
17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)
18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România
La finalul zilei, preşedintele Nicuşor Dan ar urma să anunţe cel de-al patrulea nume de premier desemnat de când s-a declanşat criza politică în luna mai.
Cum arată delegațiile partidelor care vor participa la consultări
Delegația PSD este formată din Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Alexandru Rogobete, Ștefan-Ovidiu Popa, Dumitrița Gliga și Simona Bucura-Oprescu.
Partidul Național Liberal (PNL) va participa luni la consultările convocate de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Delegația partidului va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan. Din delegația liberalilor vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.
Delegația USR care merge astăzi la consultări fac parte președintele USR, Dominic Fritz, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministra Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Economiei, Irineu Darău și Silvia Dinică, secretar de stat în Ministerul Munci.
Din partea AUR, la consultări vor participa Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Mihai Enache ar putea, de asemenea, să facă parte din delegația partidului. Liderul AUR, George Simion, nu va participa la consultări.
Consultările de la Palatul Cotroceni au loc în contextul discuțiilor privind formarea noului Guvern.
Ce prevede Constituția
După respingerea celor două solicitări de învestitură – Guvernul Veștea, pe 22 iunie, și Guvernul Mureșan, pe 30 septembrie – sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul. De asemenea, au trecut mai mult de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură.
Potrivit articolului 89 din Constituție, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și dacă au fost respinse cel puțin două solicitări de învestitură.
Dizolvarea Parlamentului nu este însă obligatorie. Este o prerogativă a președintelui, care poate opta pentru această procedură în condițiile stabilite de Constituție. În cazul dizolvării, procedura duce la organizarea de alegeri parlamentare anticipate.