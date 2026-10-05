Nicușor Dan caută al patrulea premier: consultări decisive la Palatul Cotroceni: marele anunț, așteptat după ora 20.00 LIVE TEXT&VIDEO

Publicat 5 oct. 2026, 14:30 Actualizat 5 oct. 2026, 15:09

Au început negocierile la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului. Social-democrații sunt primii la discuții, iar conform surselor Realitatea PLUS, Sorin Grindeanu este favorit pentru a fi desemnat de Nicușor Dan, însă acesta nu ar avea o problemă dacă președintele ar nominaliza un alt premier din partea PSD. Secretarul general al PSD a anunțat că deputații social-democrați sunt pregătiți să își asume guvernarea. Fiecare grup parlamentar va avea la dispoziție 30 de minute să îi comunice președintelui propunerea pentru a debloca criza politică. Unu anunț privind numele noului premier ar urma să fie făcut după terminarea discuțiilor, respectiv în jurul orei 20.00.

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