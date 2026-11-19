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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan: ”Mie mi-e frică de 2028. Am pierdut mult timp pe mize mici şi foarte mici”
Publicat19 nov. 2026, 11:48
Actualizat19 nov. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, că îi este teamă de anul 2028, în contextul provocărilor de securitate și al timpului pierdut de societatea românească pe mize minore.
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