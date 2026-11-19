Publicat 19 nov. 2026, 11:48 Actualizat 19 nov. 2026, 11:54 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, că îi este teamă de anul 2028, în contextul provocărilor de securitate și al timpului pierdut de societatea românească pe mize minore.

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