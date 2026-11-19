Mihaela, în vârstă de 50 de ani, a început să se confrunte cu o scurgere vaginală anormală, pe care inițial a pus-o pe seama schimbărilor hormonale specifice vârstei. Cu toate acestea, s-a programat pentru un consult ginecologic, în cadrul căruia medicul a recoltat și probe pentru testul Babeș-Papanicolau și pentru testarea HPV. Rezultatele au indicat un posibil cancer de col uterin, suspiciune confirmată ulterior în urma biopsiei.
Pentru tratament, Mihaela o optat să vină la SANADOR, impresionată de recenziile pozitive pe care le citise. Astfel, femeia s-a programat la un consult de oncologie, la Centrul Oncologic SANADOR, unde a primit recomandare pentru investigații suplimentare, inclusiv un RMN pelvin, pentru evaluarea extinderii bolii, și un examen imunohistochimic, pentru caracterizarea tumorii. Rezultatele au contribuit, alături de celelalte date medicale, la stabilirea planului terapeutic.
Investigațiile avansate efectuate la SANADOR au arătat că tumora avea o dimensiune de peste 4 cm, dar era limitată la colul uterin, fără să invadeze alte țesuturi. Cancerul a fost încadrat în stadiul IB3, iar echipa medicală a stabilit un plan de tratament cu intenție curativă.
Mihaela a fost preluată de Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR. Planul terapeutic recomandat în cazul Mihaelei a inclus mai multe ședințe de radioterapie externă combinate cu chimioterapie, urmate de brahiterapie interstițială.
Brahiterapia, numită și radioterapie internă, permite administrarea unei doze ridicate de radiații direct în zona tumorală, prin poziționarea temporară a sursei radioactive în interiorul sau în apropierea țesuturilor vizate. Această tehnică permite concentrarea tratamentului asupra tumorii și limitarea expunerii țesuturilor sănătoase din vecinătate, reducând riscul unor efecte adverse. În tratamentul cancerului de col uterin, brahiterapia poate completa radioterapia externă și chimioterapia, conform planului terapeutic stabilit de echipa medicală.
În urma tratamentului efectuat de Dr. Sorin Bogdan, Mihaela a avut o evoluție bună. Investigațiile de control efectuate la trei luni după finalizarea tratamentului nu au mai evidențiat semne de afectare tumorală la momentul evaluării. Pacienta continuă să revină periodic la controalele medicale recomandate și îi este recunoscătoare Dr. Sorin Bogdan pentru rezultatele obținute, apreciind în mod deosebit profesionalismul, răbdarea și modul empatic în care acesta a comunicat cu ea pe parcursul tratamentului.
La Centrul Oncologic SANADOR, pacientele cu cancer de col uterin au acces la investigații avansate pentru evaluarea extinderii bolii și stabilirea planului terapeutic. Cazurile sunt evaluate în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare (Tumor Board), în care specialiști din diferite domenii colaborează pentru recomandarea unui tratament personalizat. Acesta poate include radioterapie externă, chimioterapie și brahiterapie, în funcție de recomandarea echipei medicale. Procedurile de brahiterapie sunt realizate cu echipamente specializate, sub anestezie generală sau cu sedare, potrivit evaluării medicale.