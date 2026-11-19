Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 nov. 2026, 10:01

Mihaela, în vârstă de 50 de ani, a început să se confrunte cu o scurgere vaginală anormală, pe care inițial a pus-o pe seama schimbărilor hormonale specifice vârstei. Cu toate acestea, s-a programat pentru un consult ginecologic, în cadrul căruia medicul a recoltat și probe pentru testul Babeș-Papanicolau și pentru testarea HPV. Rezultatele au indicat un posibil cancer de col uterin, suspiciune confirmată ulterior în urma biopsiei.

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