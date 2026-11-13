Starul „Britain’s Got Talent”, David Walliams, anchetat pentru presupuse infracțiuni sexuale

Publicat 13 nov. 2026, 22:06 Actualizat 13 nov. 2026, 22:08

Poliția Metropolitană din Londra a deschis o anchetă după ce a primit mai multe sesizări privind presupuse infracțiuni sexuale grave, comise în trecut, în care este vizat actorul și scriitorul britanic David Walliams. Anunțul vine la câteva zile după ce o investigație comună a publicațiilor The Guardian și ITV News a făcut publice acuzații de comportament sexual nepotrivit și grooming formulate de mai multe femei.

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