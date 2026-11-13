Starul „Britain’s Got Talent”, David Walliams, anchetat pentru presupuse infracțiuni sexuale

Poliția Metropolitană din Londra a deschis o anchetă după ce a primit mai multe sesizări privind presupuse infracțiuni sexuale grave, comise în trecut, în care este vizat actorul și scriitorul britanic David Walliams. Anunțul vine la câteva zile după ce o investigație comună a publicațiilor The Guardian și ITV News a făcut publice acuzații de comportament sexual nepotrivit și grooming formulate de mai multe femei.
Walliams, în vârstă de 55 de ani, cunoscut pentru emisiunea „Britain’s Got Talent” și pentru cărțile sale pentru copii, neagă că ar fi încălcat legea și respinge acuzațiile potrivit cărora și-ar fi folosit celebritatea pentru a profita de femei tinere și adolescente.
Poliția britanică investighează mai multe sesizări
Poliția Metropolitană a confirmat vineri, 13 noiembrie, că a primit în ultimele zile mai multe sesizări referitoare la presupuse infracțiuni sexuale grave, care ar fi avut loc în urmă cu mai mulți ani.
Potrivit instituției, plângerile aflate în prezent în atenția anchetatorilor sunt distincte de acuzațiile publicate anterior de The Guardian și ITV News. Polițiștii au precizat însă că vor analiza și informațiile apărute în presă, pentru a stabili dacă acestea conțin indicii privind alte posibile infracțiuni.
Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare a lui Walliams.
Ce acuzații au fost publicate de The Guardian și ITV News
Ancheta jurnalistică, desfășurată pe parcursul a trei ani, a prezentat mărturiile mai multor femei care au susținut că Walliams și-ar fi folosit statutul de vedetă pentru a le aborda în scopuri sexuale, inclusiv atunci când erau adolescente.
Una dintre femei a afirmat că l-a cunoscut pe actor când avea 15 ani și că acesta ar fi întreținut ulterior o relație cu ea, după ce a împlinit 17 ani. O altă femeie a susținut că Walliams ar fi agresat-o sexual în locuința sa din Londra, când ea avea tot 15 ani.
Investigația a inclus și relatări despre mesaje trimise unor tinere prin intermediul rețelelor sociale, precum și acuzații privind comportamentul său față de angajate tinere din industria televiziunii și din domeniul editorial.
David Walliams respinge acuzațiile
Într-o scrisoare transmisă jurnaliștilor de la The Guardian și ITV News, Walliams a afirmat că nu este un prădător sexual și că nu a încălcat legea.
Actorul a recunoscut că, privind în urmă, uneori s-a comportat fără suficientă atenție față de sentimentele persoanelor cu care a avut relații ocazionale. El a spus că regretă dacă unele dintre femeile pe care le-a cunoscut în urmă cu 10-20 de ani au fost rănite sau s-au simțit afectate de comportamentul său.
Avocații săi au respins acuzațiile de abuz de putere, grooming și comportament sexual nepotrivit la locul de muncă.
Walliams a încercat anterior să obțină în instanță interzicerea publicării investigației jurnalistice. Cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte din Londra, care a considerat că informațiile vizau o chestiune de interes public și că publicarea lor nu putea fi blocată printr-o asemenea măsură.
Consecințe în televiziune și industria editorială
Acuzațiile au avut deja efecte asupra activității profesionale a actorului. BBC a anunțat că retrage de pe platformele sale unele programe în care apare David Walliams, inclusiv materiale asociate emisiunii „Little Britain”, în timp ce analizează conținutul care îl implică.
De asemenea, agenția Independent Talent Group a anunțat că nu îl mai reprezintă, iar producătorii filmului „Fing!”, adaptare după una dintre cărțile sale, au decis eliminarea apariției sale din producție și au precizat că nu va participa la promovarea filmului.
Editura HarperCollins întrerupsese deja colaborarea cu autorul în decembrie 2025, după apariția unor informații privind presupuse comportamente nepotrivite față de angajate tinere.
David Walliams a devenit cunoscut la începutul anilor 2000 prin serialul de comedie „Little Britain”, realizat împreună cu Matt Lucas. Ulterior, a fost jurat în emisiunea „Britain’s Got Talent” între 2012 și 2022 și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți autori britanici de literatură pentru copii, cu peste 60 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial.
Ancheta Poliției Metropolitane este în desfășurare, iar acuzațiile nu au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească.