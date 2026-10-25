Socrul prințului Harry, acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor

Tatăl lui Meghan Markle este ținta unei anchete de amploare și este acuzat de pedofilie. Totul după ce propriul fiu l-a reclamat la poliție. Thomas Markle Junior susține că a descoperit la fosta reședință a tatălui său din Filipine, telefoane și calculatoare care conțineau sute de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.
Tatăl lui Meghan Markle, anchetat. Ce au descoperit în telefon
Fratele lui Meghan Markle a povestit cum a făcut descoperirea cutremurătoare.
„Aproape că am scăpat telefonul din mână și l-am aruncat. Nu-mi venea să cred la ce mă uit.
Eram în șoc și tremuram în acel punct.”, a zis Thomas Markle Junior, fratele lui Meghan Markle.
Ministrul de Interne din Filipine a declarat că a fost confiscat calculatorul lui Thomas Markle și urmează să facă cercetări. Pe de altă parte, poliția londoneză a confirmat că în 2019 a primit o scrisoare care conținea o serie de acuzații grave la adresa lui Thomas Markle. La acel moment, documentul respectiv nu a fost transmis altor autorități.
Ce a dezvăluit poliția londoneză. Scrisoarea incriminatorie
Meghan Markle a declarat că este profund tulburată în urma sesizării făcute de fratele ei. Soția prințului Harry a rupt legătura cu tatăl său anul trecut printr-o scrisoare în care l-a avertizat pe bărbatul de 82 de ani că atât ea, cât și autoritățile știu că ar fi abuzat fete minore.
Ulterior, scrisoarea ar fi ajuns la Thomas Markle în timp ce se afla internat la un spital din Filipine, după ce i-a fost amputat un picior. Meghan Markle l-a avertizat pe tatăl ei că nu-și va cunoaște niciodată nepoții. Mai mult, acesta nu a participat la nunta ducesei de Sussex, invocând probleme de sănătate.
Între timp, tatăl lui Meghan Markle a recunoscut că a plătit pentru a întreține relații sexuale în Filipine. Însă, acesta a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi abuzat sexual minori.
Scandalul izbucnește la scurt timp după ce Meghan Markle și prințul Harry s-au întors să locuiască în Marea Britanie.