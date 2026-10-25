Socrul prințului Harry, acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor

Publicat 25 oct. 2026, 17:24 Actualizat 25 oct. 2026, 17:30 Sursă Realitatea PLUS

Tatăl lui Meghan Markle este ținta unei anchete de amploare și este acuzat de pedofilie. Totul după ce propriul fiu l-a reclamat la poliție. Thomas Markle Junior susține că a descoperit la fosta reședință a tatălui său din Filipine, telefoane și calculatoare care conțineau sute de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

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