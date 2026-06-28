Harry și Meghan, planuri incerte pentru vizita în Marea Britanie cu Archie și Lilibet: care este motivul

Ducele și ducesa de Sussex, Harry și Meghan, își reevaluează planurile de a călători în Regatul Unit împreună cu copiii lor, pe fondul unor dispute legate de asigurarea protecției poliției, potrivit presei britanice.
Pe 26 iunie, publicația PEOPLE a relatat că Harry și Meghan intenționau să călătorească în Regatul Unit împreună cu copiii lor - prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani - pentru prima dată din 2022.
În timpul vizitei, cuplul urma să participe la mai multe evenimente legate de numărătoarea inversă de un an până la Jocurile Invictus din 2027, care vor avea loc la Birmingham. Copiii nu erau așteptați să participe la evenimente publice.
Probleme legate de securitate
Ulterior, The Guardian a relatat, citând o sursă apropiată prințului Harry, că planurile acestuia au fost afectate în ultimul moment, după ce autoritățile ar fi refuzat solicitarea acestuia privind asigurarea protecției poliției în afara reședințelor regale.
Sursa menționată a declarat că Harry încearcă „toate opțiunile” pentru a se asigura că familia sa poate călători în siguranță și fără riscul de a fi urmărită de paparazzi.
„Nu există nicio șansă să își expună copiii dacă sunt urmăriți de paparazzi din momentul în care coboară din avion”, a transmis sursa citată, adăugând că prințul nu își va supune copiii unei astfel de situații.
Posibilă amânare a vizitei
Pe 27 iunie, The Telegraph a relatat, de asemenea, că Harry analizează posibilitatea de a-și reconsidera vizita după ce cererea sa de protecție finanțată din bani publici a fost respinsă. Problema securității rămâne un subiect central pentru familia Sussex.
Poziția Palatului Buckingham
O sursă din Palatul Buckingham a declarat că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a oferit posibilitatea cazării într-o reședință regală în timpul vizitei, însă oferta nu a fost încă acceptată.
Până la publicarea acestei știri, Palatul Buckingham nu a comentat oficial aceste informații. Vizita planificată ar fi fost prima revenire în Marea Britanie a copiilor cuplului, Archie și Lilibet, de la participarea la Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a în 2022.