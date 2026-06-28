Harry și Meghan, planuri incerte pentru vizita în Marea Britanie cu Archie și Lilibet: care este motivul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 23:49

Ducele și ducesa de Sussex, Harry și Meghan, își reevaluează planurile de a călători în Regatul Unit împreună cu copiii lor, pe fondul unor dispute legate de asigurarea protecției poliției, potrivit presei britanice.

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