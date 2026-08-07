Cutremur de 5,8 în vestul Filipinelor. Seismul a fost resimțit și în Manila

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:08

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a zguduit vineri vestul Filipinelor, seismul fiind resimțit inclusiv în capitala Manila. Deși autoritățile nu anticipează pagube majore, mai multe persoane au fost evacuate preventiv din clădiri, iar specialiștii avertizează că pot urma replici.

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