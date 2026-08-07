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Cutremur de 5,8 în vestul Filipinelor. Seismul a fost resimțit și în Manila

Cutremur de 5,8 în vestul Filipinelor

Cutremur de 5,8 în vestul Filipinelor

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:08

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a zguduit vineri vestul Filipinelor, seismul fiind resimțit inclusiv în capitala Manila. Deși autoritățile nu anticipează pagube majore, mai multe persoane au fost evacuate preventiv din clădiri, iar specialiștii avertizează că pot urma replici.

Epicentrul, în largul provinciei Mindoro Occidental

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (PHIVOLCS) a anunțat că seismul s-a produs la ora locală 10:38, în largul provinciei Mindoro Occidental.

Potrivit datelor preliminare, epicentrul a fost localizat la aproximativ 21 de kilometri sud-vest de localitatea Mamburao, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Mișcarea pământului, resimțită puternic în Manila

Seismul a fost perceput și în Manila, situată la câteva sute de kilometri de epicentru. Mai mulți martori au declarat pentru Reuters că au simțit puternic mișcarea pământului în clădirile de birouri din capitală.

Ca măsură de siguranță, angajații unei agenții guvernamentale au fost evacuați temporar din sediu până la finalizarea verificărilor structurale.

Autoritățile nu estimează pagube importante

PHIVOLCS a precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime sau distrugeri semnificative. Evaluările sunt în curs, iar autoritățile monitorizează situația în zonele apropiate de epicentru.

Avertisment privind posibile replici

Specialiștii avertizează că în orele și zilele următoare se pot produce replici ale seismului. Populația a fost îndemnată să rămână precaută, să evite clădirile care prezintă eventuale avarii și să respecte recomandările autorităților locale.

Filipinele se află pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice din lume, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente.

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