Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Cutremur de 5,8 în vestul Filipinelor. Seismul a fost resimțit și în Manila
Cutremur de 5,8 în vestul Filipinelor
Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a zguduit vineri vestul Filipinelor, seismul fiind resimțit inclusiv în capitala Manila. Deși autoritățile nu anticipează pagube majore, mai multe persoane au fost evacuate preventiv din clădiri, iar specialiștii avertizează că pot urma replici.
Citește și
- 15:18Primarul unui oraș din vestul Atenei, arestat preventiv în dosarul incendiului care a devastat peste 11.000 de hectare
- 13:27Bulgaria profită de criza provocată de nivelul scăzut al Dunării: exporturile de energie aduc venituri suplimentare de milioane
- 13:19Serviciile secrete americane avertizează: Putin ar putea ataca un stat NATO între această toamnă și 2029
- 12:22Scandal uriaș la cea mai mare bancă din Ucraina: fostul proprietar, trimis în judecată pentru o fraudă de miliarde
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News