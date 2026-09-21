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Ana Maria Păcuraru: Donald Trump și Nicușor Dan, agenda zilelor-cheie de la New York

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 19:00

Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a transmis că săptămâna Adunării Generale a ONU începe la New York, cu Donald Trump și diplomația americană în centrul atenției, în timp ce președintele Nicușor Dan participă la reuniunile de cel mai înalt nivel și inaugurează, la Manhattan, un spațiu dedicat Reginei Maria a României.

Nicușor Dan urmează să ia cuvântul miercuri în plenul ONU și să participe la recepția oferită de Donald și Melania Trump.

Ana Maria Păcuraru: „Mesajul este clar: Washington-ul nu vine aici să asculte, ci să dea tonul”

„Începe cea mai importantă săptămână din diplomația mondială. Adunarea Generală a ONU cu Statele Unite în centrul scenei.

Prima zi este una de încălzire, dar este deja încărcată. Aici, la ONU, secretarul general Guterres primește aproape 30 de lideri de la președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la premierul Spaniei, Pedro Sánchez.

Dar ochii lumii sunt pe Donald Trump, care ajunge astăzi la New York. La 16:10 se întâlnește la Gracie Mansion cu primarul orașului, Zoran Mamdani.

La 17:35 îl vede pe Emmanuel Macron, apoi la 18:00 o recepție a partidului republican, iar la 19:10 o cină MAGA. Totul cu presa închisă, iar mâine dimineață vorbește în adunarea generală.

Mesajul este clar: Washington-ul nu vine aici să asculte, ci să dea tonul. Și România este prezentă la cel mai înalt nivel. Președintele Nicușor Dan a fost ieri la memorialul Nine Eleven și s-a întâlnit cu Ronald Lauder, președintele Congresului Evreiesc Mondial.

Astăzi, la 18:30, inaugurează The Queen Mary of Romania, corner din Manhattan la 100 de ani de la turneul istoric al reginei Maria, în America. Apoi se întâlnește cu comunitatea românească.

Mâine seară este la recepție oferită de Donald și Melania Trump, iar miercuri vorbește în adunarea generală. Noi rămânem pe teren, ONU, summitul Concordia, dar și ceremonia de la consulat, vă aducem tot pas cu pas.”. a transmis Ana Maria Păcuraru.

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