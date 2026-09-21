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Extern· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Donald Trump și Nicușor Dan, agenda zilelor-cheie de la New York
Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a transmis că săptămâna Adunării Generale a ONU începe la New York, cu Donald Trump și diplomația americană în centrul atenției, în timp ce președintele Nicușor Dan participă la reuniunile de cel mai înalt nivel și inaugurează, la Manhattan, un spațiu dedicat Reginei Maria a României.
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