Ana Maria Păcuraru: Donald Trump și Nicușor Dan, agenda zilelor-cheie de la New York

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 19:00

Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a transmis că săptămâna Adunării Generale a ONU începe la New York, cu Donald Trump și diplomația americană în centrul atenției, în timp ce președintele Nicușor Dan participă la reuniunile de cel mai înalt nivel și inaugurează, la Manhattan, un spațiu dedicat Reginei Maria a României.

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