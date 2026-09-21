Dispută uriașă între Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, și Palatul Buckingham: acuzații de „manipulează psihologic”

Dispută uriașă între Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, și Palatul Buckingham, după apariția în spațiul public a unor fragmente din cartea dedicată surorii sale, „Swan Song: Diana, My Sister” („Diana, sora mea: cântecul lebedei”), care va fi lansată marți. Spencer îl acuză pe Regele Charles că îl „manipulează psihologic”, după ce Palatul a sugerat că relatările sale din memorii ar putea fi „umbrite de durere”.
Charles Spencer l-a acuzat pe Regele Charles că încearcă să-l „manipuleze psihologic”, într-o escaladare dramatică a disputei aprinse dintre cei doi, legată de Prințesa Diana, relatează publicația britanică Daily Mail. dar și revista People.
Vorbind în exclusivitate pentru publicația menționată, contele a respins afirmația potrivit căreia și-ar fi scris memoriile din rațiuni pur financiare și a spus că sora sa, decedată, ar fi „aclamat din toți plămânii” apariția cărții sale care urmează să se lanseze pe 22 septembrie.
În prezent, familia Regală este zguduită de o serie de afirmații explozive ce se regăsesc în cadrul cărții intitulate „Swan Song: Diana, My Sister”, după ce fragmente din aceasta au fost publicate în exclusivitate de Daily Mail săptămâna trecută.
Discuția tensionată cu Regele Charles: care ar fi fost "mărul discordiei"
Afirmația incendiară a lui Charles Spencer potrivit căreia, la câteva zile după moartea Dianei, în 1997, pe atunci Prințul Charles i-ar fi spus: „Stai liniștit, o vom uita destul de curând” a provocat o reacție extrem de neobișnuită din partea Palatului Buckingham. Potrivit relatării lui Earl Spencer, comentariul Prințului de Wales ar fi fost făcut în timpul unei dispute aprinse cu acesta pe tema participării prinților William și Harry, ambii minori pe atunci, la procesiunea funerară a mamei lor.
Un purtător de cuvânt al Palatului a pus săptămâna trecută sub semnul întrebării veridicitatea relatării explozive a lui Earl Spencer și a afirmat că durerea fraternă poate „întuneca judecata, afecta capacitatea de a lua decizii și influența amintirile”.
Acum, în primele sale declarații pentru presă de la izbucnirea acestui schimb de replici, Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, a respins afirmațiile, descriind declarația Palatului Buckinghamdrept o formă de „manipulare psihologică” – un tip de abuz psihologic prin care victima este determinată să pună la îndoială ceea ce știe că este adevărat.
În opina sa, reacția Palatului a fost o „imitație nereușită” a celebrei replici a Reginei Elisabeta, „amintirile pot varia”, adresată lui Harry și Meghan după interviul acordat de aceștia lui Oprah Winfrey în 2021.