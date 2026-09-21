Dispută uriașă între Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, și Palatul Buckingham: acuzații de „manipulează psihologic”

Publicat 21 sept. 2026, 15:01 Actualizat 21 sept. 2026, 15:08

Dispută uriașă între Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, și Palatul Buckingham, după apariția în spațiul public a unor fragmente din cartea dedicată surorii sale, „Swan Song: Diana, My Sister” („Diana, sora mea: cântecul lebedei”), care va fi lansată marți. Spencer îl acuză pe Regele Charles că îl „manipulează psihologic”, după ce Palatul a sugerat că relatările sale din memorii ar putea fi „umbrite de durere”.

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