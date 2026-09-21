Haos pe aeroporturile din Marea Britanie: zeci de zboruri anulate din cauza unei probleme la controlul traficului aerian

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 13:36

O nouă problemă la sistemul de control al traficului aerian provoacă întârzieri și anulări pe aeroporturile din Marea Britanie. Zeci de curse au fost afectate luni, iar operatorii din domeniul aviației avertizează că situația s-ar putea înrăutăți pe parcursul zilei.

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