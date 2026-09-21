Haos pe aeroporturile din Marea Britanie: zeci de zboruri anulate din cauza unei probleme la controlul traficului aerian

O nouă problemă la sistemul de control al traficului aerian provoacă întârzieri și anulări pe aeroporturile din Marea Britanie. Zeci de curse au fost afectate luni, iar operatorii din domeniul aviației avertizează că situația s-ar putea înrăutăți pe parcursul zilei.
Este pentru a doua oară în această lună când o problemă asociată controlului traficului aerian generează perturbări importante pentru călătorii din Regatul Unit.
Zeci de zboruri, anulate sau neoperate
Potrivit datelor furnizate de compania de analiză aviatică Cirium, 35 de zboruri programate să plece din Marea Britanie fuseseră anulate sau nu mai operau până la începutul zilei de luni.
Situația era similară și în cazul curselor care urmau să sosească în Regatul Unit, arată Sky News. Din cele 3.048 de zboruri programate, 37 fuseseră anulate sau nu mai operau.
Specialiștii atrag însă atenția că cifrele ar putea crește semnificativ până la finalul zilei, pe măsură ce efectele perturbărilor se propagă în întregul program de zboruri.
„Dacă ar fi fost sfârșitul zilei, acest nivel de anulări ar fi apropiat de normal, în jur de 1%. Totuși, fiind încă devreme, ne așteptăm ca performanța operațională să se deterioreze rapid”, a transmis un reprezentant Cirium pentru BBC.
Pasageri blocați pe aeroporturi
Problemele au afectat și călătorii aflați deja în aeroporturi. Printre cei care au avut de suferit se numără Steve Davies, în vârstă de 74 de ani, din Evesham, care aștepta pe aeroportul din Birmingham să plece spre Edinburgh împreună cu soția sa, Sandie.
Cei doi s-au îmbarcat într-o cursă easyJet, însă după aproximativ 45 de minute pasagerilor li s-a cerut să coboare din aeronavă.
Bărbatul a povestit că incertitudinea și așteptarea au devenit tot mai dificile, mai ales după un început de zi foarte devreme.
„Suntem obosiți după ce ne-am trezit foarte devreme și destul de nesiguri în privința a ceea ce se întâmplă”, a relatat pasagerul pentru sursa citată mai sus.
El a criticat situația creată de problemele din controlul traficului aerian, precizând însă că nu consideră compania aeriană responsabilă pentru incident.
Mai mulți pasageri au renunțat la călătorie
Potrivit lui Steve Davies, aproximativ 20 de persoane aflate în aceeași cursă au decis să plece din aeroport și să renunțe la zbor, deoarece nu au vrut să mai aștepte fără să știe când vor putea decola.
Perturbările de luni vin după un alt episod de probleme în sectorul controlului traficului aerian în această lună. Repetarea incidentelor ridică noi semne de întrebare pentru pasagerii care călătoresc prin aeroporturile britanice.