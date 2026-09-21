Toni Neacșu, despre scandalul penal în care este implicat Călin Georgescu: „Nu știm ce se va întâmpla la sfârșitul zilei, dar vom asista la anumite modificări de calitate în dosar”

Călin Georgescu a ajuns în centrul unei noi anchete penale după ce, luni dimineață, procurorii DIICOT au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții.
Avocatul Toni Neacșu a explicat, într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, ce presupune această etapă a anchetei și ce ar putea urma în dosarul în care sunt cercetate mai multe persoane.
Ce se întâmplă după perchezițiile DIICOT
„Deocamdată noi nu avem acces decât la ceea ce se vede din exterior și anume la desfășurarea unor acte procedurale. Avem practic mai multe mandate de percheziție emise de un judecător de drepturi și libertăți, care au fost puse în executare.
Procedura penală prevede că percheziția domiciliară se face în prezența persoanei la care aceasta are loc și probabil că exact acesta este motivul pentru care domnul Georgescu a și fost dus la domiciliul său, dimineață, pentru a asista la aceste percheziții.
Într-adevăr, ulterior efectuării acestor percheziții sunt convins că există deja emise și mandatele de aducere emise de procurorii DIICOT în vederea audierii persoanelor respective.
Altfel spus li se va da posibilitatea să dea primele declarații probabil în acest dosar. Bănuiesc că nu s-au mai dat. Urmează într-adevăr să aflăm exact care va fi calitatea pe care o vor avea la sfârșitul zilei pentru că din acele comunicate oficiale nu am înțeles deocamdată că ar exista niște calități, că li s-ar fi dat practic niște calități procesuale, cu precizarea că această competență a DIICOT-ului este atrasă de faptul că se anchetează posibila săvârșire a unei infracțiuni de constituire grup infracțional organizat, având ca obiect, dacă am înțeles eu, săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave, mă rog, prin sumele mari de bani la care s-ar fi referit acolo.
Dar fiindcă faptele sunt totuși vechi, înțeleg că se reclamă undeva la nivelul anului 2021. Să știți că e destul de greu să probezi retroactiv fapte atât de vechi. Probabil că ceea ce urmăresc anchetatorii în momentul de față e ridicarea mai probabil a unor suporturi informatice, fie că vorbim de telefoane, calculatoare, laptopuri și așa mai departe, pentru că acestea ar putea fi după aceea percheziționate la rândul lor informatic, astfel încât să poată ducă la ceva.
Nu știm ce se va întâmpla la sfârșitul zilei, dar în mod cert probabil că vom asista la anumite modificări de calitate în dosar, de unde vor deriva și eventualele măsuri preventive.
Urma banilor se poate lua ușor doar în măsura în care această urmă a urmat un traseu legal, un traseu bancar, un traseu, mă rog, de felul acesta, care poate fi urmărit. În rest e destul de complicat, dar oricum ar fi trebuie să o legi de vinovăția cuiva, iar pentru asta este inerent să cercetezi pur și simplu și posibilele fapte, acțiuni legate de acele sume de bani. În astfel de dosare sunt puțin probabile măsurile preventive cele mai aspre, pentru simplu considerent că faptele în sine sunt foarte vechi și nu știu dacă dosarul a ajuns totuși în stadiul în care se pot lua astfel de măsuri. Deci dacă ar fi să se ia măsuri preventive, mă gândesc la cele mai uzuale, adică control judiciar, ceva de felul acesta. Depinde, sigur, de gravitatea actelor cercetate efectiv de procurori, pe care noi nu avem cum să o cunoaștem.”, a declarat avocatul Toni Neacșu, exclusiv la Realitatea PLUS.
Potrivit lui Toni Neacșu, în această etapă informațiile disponibile public sunt limitate la actele procedurale care pot fi observate din exterior. Avocatul a explicat că perchezițiile domiciliare sunt dispuse de un judecător de drepturi și libertăți și se desfășoară în prezența persoanei la locuința căreia are loc procedura.
Acesta este și unul dintre motivele pentru care Călin Georgescu a fost dus la domiciliul său din Mogoșoaia pentru a asista la efectuarea percheziției.
După finalizarea procedurilor, persoanele vizate pot fi chemate la audieri, iar anchetatorii urmează să stabilească inclusiv calitatea procesuală pe care o vor avea acestea în dosar.