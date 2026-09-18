Bărbat arestat preventiv după ce a agresat sexual două minore de 10 și 14 ani: incident șocant în Sectorul 5

Publicat 18 sept. 2026, 10:00 Actualizat 18 sept. 2026, 10:05

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv de polițiștii bucureșteni pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Victimele sunt două fete de 10 și, respectiv 14 ani, iar scenele cumplite s-au petrecut în Sectorul 5.

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