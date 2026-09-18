Bărbat arestat preventiv după ce a agresat sexual două minore de 10 și 14 ani: incident șocant în Sectorul 5

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv de polițiștii bucureșteni pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Victimele sunt două fete de 10 și, respectiv 14 ani, iar scenele cumplite s-au petrecut în Sectorul 5.
"La data de 17 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 37 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. În prezenta cauză, cercetările sunt efectuate față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, comisă asupra a două minore, în vârstă de 10, respectiv 14 ani", informează, vineri, Poliția Capitalei într-un comunicat.
Alerta, dată de tatăl uneia dintre minore
Polițiștii au fost alertați pentru prima dată pe 2 septembrie, atunci când tatăl unei fete de 10 ani a sesizat Serviciul Agresiuni Sexuale cu privire la faptul că, în aceeași zi, fiica sa minoră ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.
"Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data de 2 septembrie 2026, în jurul orei 00.30, în timp ce se afla în fața unui imobil din Sectorul 5, profitând de imposibilitatea minorei, în vârstă de 10 ani, de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a acesteia, bărbatul ar fi atins-o în zona intimă", arată sursa citată.
Ce au descoperit polițiștii
În urma anchetei s-a stabilit că, la aceeași dată, bărbatul ar fi procedat similar și în cazul unei fete de 14 ani. Se pare că agresorul, zis Bubuș, se cunoștea cu victimele se din cartier, el fiind în stare de ebrietate în momentul comiterii faptelor, susțin surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS.
Măsurile luate
Joi a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri. În baza probatoriului administrat, agresorul a fost reținut, inițial, pentru 24 de ore. Ulterior, s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
"Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor", mai arată poliția, în comunicatul menționat.