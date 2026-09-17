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Loto 17 septembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la premiile de peste 22 de milioane de lei

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat17 sept. 2026, 19:48
Actualizat17 sept. 2026, 20:02

Loteria Română a organizat joi, 17 septembrie 2026, extragerile pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Reporturile puse în joc la tragerile din această seară au depășit 22,5 milioane de lei, cele mai mari premii fiind anunțate la Loto 6/49 și Joker.

Rezultate Loto din 17 septembrie 2026: Numerele extrase și marile reporturi în joc

Loteria Română a organizat joi, 17 septembrie 2026, o nouă serie de trageri loto. Iată combinațiile câștigătoare extrase la fiecare categorie de joc și sumele uriașe aflate în joc.

Numerele câștigătoare de joi, 17 septembrie

  • Loto 6/49: 2, 3, 22, 28, 41, 44

  • Joker: 26, 27, 33, 43, 45 + 20

  • Loto 5/40: 7, 17, 21, 24, 27, 18

  • Noroc: 3 4 2 1 1 7 3

  • Noroc Plus: 0 5 1 9 3 1

  • Super Noroc: 2 7 6 1 2 3

Reporturi impresionante la 6/49 și Joker

Miza principală a serii s-a concentrat pe tragerea Loto 6/49, unde premiul cel mare la categoria I a depășit 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La jocul derivat Noroc, jucătorii au avut în vizor un report cumulat de peste 4,87 milioane de lei (~928.100 de euro).

Istoria recentă a jocului 6/49 a marcat un record absolut pe 13 august, când un singur bilet de 8,5 lei, jucat cu o variantă simplă, a adus posesorului cel mai mare premiu din istorie: 52,83 milioane de lei (peste 10 milioane de euro).

Mize mari au fost puse în joc și la celelalte categorii:

Câștiguri importante acordate la ultimele trageri

Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, au adus premii substanțiale în toată țara, fiind distribuite peste 48.700 de câștiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei:

  • Joker: Un bilet jucat în Alba Iulia a adus la categoria a II-a un premiu de 904.306 lei. Alte două bilete (cumpărate din Brăila și București - Sector 4) au obținut la categoria a III-a câte 97.986 lei fiecare.

  • Loto 5/40: Două câștiguri la categoria a II-a (de câte 52.686 lei) au mers la Craiova și la un jucător online. La tragerea suplimentară, un bilet din Rucăr (Argeș) a fost validat cu un premiu de 56.331 lei.

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