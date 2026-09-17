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Loto 17 septembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la premiile de peste 22 de milioane de lei
Foto/Arhivă
Publicat17 sept. 2026, 19:48
Actualizat17 sept. 2026, 20:02
Loteria Română a organizat joi, 17 septembrie 2026, extragerile pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Reporturile puse în joc la tragerile din această seară au depășit 22,5 milioane de lei, cele mai mari premii fiind anunțate la Loto 6/49 și Joker.
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